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В Павлодаре с балкона девятого этажа выкидывали строительный мусор

Строители поленились спустить его.

Фото : Скриншот видео3 февраля 2020, 14:16

Нерадивые рабочие в Павлодаре выкидывали строительный мусор с 9 этажа, передает zakon.kz.

По информации polisia.kz, после обращение представителя КСК, который выложил в группу видео с просьбой принять меры по данному факту, участковый инспектор Южного отдела полиции лейтенант Галымжан Кабир сразу же отреагировал.

Новые владельцы квартиры решили сделать ремонт и нанятые строители, после того, как забетонировали полы, поленившись вынести оставшийся песок, стали выбрасывать с балкона квартиры, расположенной на 9 этаже. По данному факту в отношении строителя возбуждено административное производство по статье 434-2 КРКоАП и наложен штраф 5 МРП. Такой неутешительный подарок сам себе на день рождения устроил горе-ремонтник, которому на днях исполнилось 54 года, - говорится в сообщении.


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