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Эрдоган вновь отказался признать Крым российским

Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины - президент Турции.

Фото : 24tv.ua3 февраля 2020, 14:45

Анкара по-прежнему не признает воссоединение Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением, – уточнил Эрдоган.

Летом 2019 года уже звучали подобные выражения. Турецкий глава заявлял, что его страна будет "всегда поддерживать независимость Украины". Он пообещал защищать права и национальную идентичность крымских татар.

Крым вновь стал российским регионом в начале 2014 года. Этому событию непосредственно предшествовали многомесячные антипрезидентские и антиправительственные акции на Украине (Евромайдан), завершившиеся смещением Виктора Януковича с поста президента страны, которое многими в Крыму было воспринято как государственный переворот.


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