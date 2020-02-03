В Казахстане определены амбассадоры экологии

Общество не выживет без изменения экологического сознания - Мирзагалиев.

В Нур-Султане 3 февраля при поддержке Оператора РОП состоялся первый республиканский эко-слет общественников из всех регионов республики, активистов, волонтеров, представителей государственных структур, международных организаций, передает zakon.kz.

В мероприятии также принял участие министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

Открывая мероприятие, глава Минэкологии Казахстана отметил роль общественности в изменении экологического сознания населения.

В настоящее время, проблема взаимодействия человека и природы, влияние деятельности на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. Общество не выживет без изменения экологического сознания, - отметил Мирзагалиев.

По мнению министра, слет эко-активистов страны даст старт Реализации совместных экологических проектов в регионах страны.

Именно для этих целей мы сегодня определили амбассадоров в каждом регионе Казахстана для координации и продвижения экологических инициатив по всей стране, - отметил он.

Мирзагалиев также напомнил, что в объявленный Президентом страны "Год волонтеров" министерством планируется проведение общенационального проекта “Birgemiz: Taza Álem/Taza Qazaqstan”.

В рамках проекта будут сформированы базы данных волонтеров в сфере экологии и 3 методологических центра поддержки волонтеров "Taza Alem".

В целом, участники мероприятия обсудили в ходе встречи такие вопросы, как сортировка мусора, снижение потребления и образования твердых бытовых отходов, важность экологического сознания и воспитания, сохранность животного и растительного мира, реагирование и нетерпимость к нарушителям экологического законодательства.

По итогам встречи будет выработана дорожная карта, куда войдут все инициативы и предложения активистов. В течение года эти инициативы будут реализовываться.

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