Чем живет мировой бокс накануне Олимпиады

Традиционные страны, где любительский бокс хорошо развивается – Куба, Узбекистан, Казахстан, Россия, Украина.

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев рассказал о раскладе в мировом любительском боксе перед Олимпийскими играми-2020 в Токио, а также о главных конкурентах нашей сборной на Играх, передает zakon.kz.

Традиционные страны, где любительский бокс хорошо развивается – Куба, Узбекистан, Казахстан, Россия, Украина.

Кубинцы остаются кубинцами, их школа бокса, манера ведения боя всегда отличалась высоким темпом, поставленной школой. Я думаю, кубинцы в мировом рейтинге были и есть лидеры. Отличие узбекских и кубинских боксеров, конечно, есть. По результатам (на Чемпионате мира-2019 от AIBA в России-Прим.Авт) узбеки на 1 месте в мировом рейтинге, но зрелищности, мастерству кубинцы не уступают им. Удача была на стороне узбекской дружины, команда была готова хорошо, но удача сказалась. Наша команда была не хуже готова, показали бокс не хуже, но результат такой. Поэтому бокс- это всегда субъективный вид спорта, бои были близкие, сейчас все так проходят, бокс развивается во всем мире, просто так доминировать не очень легко, - сказал главный тренер.

Но сейчас, по словам наставника нашей команды, с каждым годом прогрессируют и другие команды. На азиатском континенте это Корея, Таиланд, Япония, Индия.

В любительском боксе также заметны США, Бразилия, ряд европейских стран успешно боксирует (Болгария, Англия, Венгрия).

Везде есть история и традиции, и все сейчас нацелены на золотую медаль, каждая страна хочет взять именно в боксе, - добавил наставник.

В так называемом «казахстанском весе» до 69 кг сейчас первый номер сборной- Абылайхан Жусупов.

Мы должны ожидать от всех боксеров высоких результатов, не зацикливаться на одной весовой категории. Так сложилось, что в весе 69 кг на протяжении трех Олимпиад подряд (2008, 2012 и 2016) казахстанские боксеры выигрывали золотые медали, и сейчас мы от Абылайхана Жусупова ждем высокого результата и успешного выступления. В каждом весе рассчитываем на наших ребят и надеемся на хороший результат, - сказал Кенжебаев.

По его мнению, сокращение весовых категорий в олимпийском боксерском турнире в Токио-2020 по сравнению с предыдущими Играми увеличило конкуренцию.

- Потом, все-таки, бокс- один из самых популярных видов спорта в мире, один из старейших в мире, история участия Казахстана в Олимпийских играх была успешной, это большая ответственность, осталось мало времени, но я уверен, что мы не подведем страну, болельщиков и займем самые высокие места, - заключил главный тренер.

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