Вероятность шторма 90-95%

В Нур-Султане и семи областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области 4 февраля местами сохраняются туман, гололед, ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Актобе 4 февраля сохраняются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Акмолинской области 4 февраля местами ожидается туман. Утром и днем местами ожидается низовая метель, сохраняется гололед. Ветер юго-западный утром и днем местами 15-20 м/с.

В Нур-Султане 4 февраля ночью и утром ожидается туман. Днем сохраняется гололед. Вероятность шторма 85-90 %.

В Западно-Казахстанской области 4 февраля местами ожидаются осадки (дождь, снег) , туман, гололед, ветер южный, юго-западный ночью 15-20 м/с.

В Уральске 4 февраля ожидается осадки (дождь, снег), туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%

В Северо-Казахстанской области 4-5 февраля ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер южный, юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске 4-5 февраля ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Акмолинской области 4 февраля местами ожидается туман. Утром и днем местами ожидается низовая метель, сохраняется гололед. Ветер юго-западный утром и днем местами 15-20 м/с.

В Кокшетау днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Кызылординской области 4 февраля местами ожидаются туман. Ветер юго-западный, южный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%

В Костанайской области 4 февраля местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер южный, юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23 м/с.

В Костанае 4 февраля ожидается метель, гололед, ветер южный, юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

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