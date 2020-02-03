Количество выздоровевших от коронавируса выше, чем умерших
Выписано — 43.
Фото : hyser.com.ua3 февраля 2020, 16:55
С жалобами на температуру и ОРВИ изолировано около 90 человек, сообщил на брифинге главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.
Мониторингом охвачены 90 % прибывших. Также госпитализировано в изолированных боксах 89 человек с температурой и жалобами на ОРВИ, в стационарах остаются 46 человек, выписано 43 - у всех мы берем пробы и отправляем в центр в Алматы, — сообщил Бекшин.
Он напомнил, что как и всю неделю речь идет о всех, кто прибыл 6 января из Китая, а не о всех с температурой.
Согласно данным по эпидемии в мире, количество подтвержденных зараженных на середину дня 3 февраля, 17 459 случаев.
Количество летальных исходов — 362, количество полностью выздоровевших — 483. 96 % смертей в мире — провинция Хубэй, 98,9 % зараженных в мире — жители КНР. Из этого можно сделать выводы, что распространение инфекции продолжается, но прежде всего в этой же провинции и городе Ухань. За эти выходные количество полностью выздоровевших обгоняет количество смертей. Это обнадеживает. Властям КНР остается локализовать эпидемию в основном регионе, — отметил Бекшин.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5005624-1c8331526387d492a6f0e3344dc1f2be
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...