Что делать казахстанцам с симптомами, похожими на коронавирус

Самое главное- повышать иммунитет витаминами.

О предпринимаемых в городе мерах сообщила руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова и обратилась с казахстанцам с просьбой, передает zakon.kz.

Самое главное, уважаемые граждане, если вы прибыли из тех стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, пожалуйста, не нужно ходить по поликлиникам, Центрам экспертизы. Звоните на номер 1406, 1407, в любом случае, вам дадут рекомендацию. Вызывайте скорую, она вас прямым ходом отвезет в инфекционную больницу, там вас осмотрят, при необходимости изолируют и возьмут все необходимые анализы. Та же работа, которая проводится с любыми видами вирусной инфекции, - сказала Айзат Молдагасимова.

На данный момент во всех поликлиниках Алматы открыли изоляторы на случай подозрений на коронавирус.

В Алматы развернуты и подготовлены дополнительных 240 коек в стационарах города для госпитализации, в случае выявления, коронавирусных больных. Развернуты и подготовлены 240 коек в противотуберкулезной больнице Алматы в Турксибском районе для изоляции на 14-дневный карантин студентов прибывающих из города Ухань, - добавила она.

Врачи знают алгоритм работы с потенциальными больными, хаотичные действия не нужны.

Ранее изоляторы существовали во всех стационарах, но учитывая сложную обстановку в соседнем Китае, во всех поликлиниках Алматы также открыли с сегодняшнего дня изоляторы для больных, с симптомами, похожими на коронавирус.

Антиретровирусные препараты в Алматы имеются, по словам Молдагасимовой, они такие же, как и во всем мире.

Самое главное - повышать иммунитет витаминами. В первую очередь подвержены те, у кого слабый иммунитет, чаще всего болеют люди старше 60 лет, у кого есть хронические заболевания органов дыхания. Также не стоит забывать о гигиене рук, - сказала Айзат Молдагасимова .

Альберт Ахметов

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