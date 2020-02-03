Казахстанская студентка из Уханя рассказала об эвакуации

Она призвала родных не переживать за тех, кто находится в этой больнице, заявив, что у них все хорошо.

Заместитель председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК Нуркан Садвакасов рассказал о помещенных под карантин студентах, прибывших из Уханя, передает zakon.kz.

Госпитализировано на карантин 83 казахстанцев, из них 80 студентов. Все они госпитализированы в многопрофильную больницу Нур-Султана. Больница новая, специализированная с повышенной системой безопасности. Каждая палата на каждом этаже имеет отдельные вентиляционные системы. Это очень хорошая система, называется «чистые помещения», она не опускает смешивания (воздуха, прим. ред). Воздух не попадает из палаты в коридор, аналогично и в обратном направлении, - рассказал Нуркан Садвакасов.

По его словам, на борту самолета врачи провели еще одну термометрию – замер температуры прибывших.

Когда мы поднялись на борт самолета, мы провели еще одну термометрию. То есть, в самолете их сопровождали наши врачи санавиации и врач-эпидемиолог. У одной женщины была зафиксирована температура 37,2, но у нее не были обнаружены какие-либо внешние проявления (коронавируса, прим. ред). Они размещены в 2,3 и 4 местных палатах, условия и питание очень хорошие. Их багаж был обработан и сдан в камеры хранения, - отметил врач.

Он рассказал, что палаты в инфекционном блоке многопрофильной больницы изолированы друг от друга.

Ребята со всех городов Казахстана, в основном Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Семея, Алматинской области, Караганды. Они все согласны с нашими требованиями, потому что аналогичные требования к ним были предъявлены и там. Находятся они в изолированных палатах инфекционного блока, в коридор не выходят. Мы обязаны принять максимальные меры предосторожности для защищенности нашего населения,- добавил спикер.

В свою очередь, заместитель директора инфекционного блока многопрофильного медицинского центра Нур-Султана Сауле Атыгаева рассказала о состоянии находящихся на карантине людей.

Состояние пациентов к утру сегодняшнего дня удовлетворительное. Никаких активных жалоб с их стороны не предъявляется, симптомов интоксикации и дыхательной недостаточности нет, температура тела в пределах нормы. Продолжается медицинское наблюдение на весь инкубационный период, - заключила доктор.

Одна из пациенток согласилась побеседовать с журналистами по телефону. К слову, несмотря на то, что мобильные телефоны, как и другие вещи у пациентов были изъяты для обработки, связываться с ними возможно посредством больничного стационарного телефона.

С 2016 года находилась в городе Ухань (КНР). 22 января, когда было объявлено о карантине в городе, нас в городе было более 100 человек. Я и еще двое студентов помогали координировать операцию по эвакуации. План эвакуации мы составляли неделю, так как мы находились в состоянии неопределенности. До последнего момента Китай не давал разрешения на использование воздушного пространства для других стран, - говорит прибывшая из Уханя казахстанская студентка.

Она призвала родных не переживать за тех, кто находится в этой больнице, заявив, что у них все хорошо.

Те ребята, которые находились в Китае продолжительное время, не успевали регистрировать свои номера и по прибытию в Казахстан у них номера оказались выключенными. Их родители знают, что по плану эвакуации мы прибыли в Казахстан, но кто и в какой палате, мы не знаем, - отметила студентка.

В заключении она поблагодарила соотечественников за поддержку.

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