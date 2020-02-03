Мама девочки написала заявление в полицию.

В Кокшетау няня била годовалого ребенка, сообщает zakon.kz.

В отдел ювенальной полиции в Кокшетау 25 января поступила анонимная информация, что в одном из домов, практический каждый день в дневное время, слышны крики и плачь ребенка.

Инспектор, сразу после поступившей информации, приехала в дом по указанному адресу, и с каждой хозяйкой квартиры провела беседу, что бы уточнить, в какой же квартире происходит беззаконие над ребенком. Все утверждали, что ни кто не обижает своих детей, и дети говорили как в один голос: "Никто не обижает...!". Однако, в одной из квартир открыла дверь няня. Рассказала, что работает в этой семье с прошлого года, и смотрит за маленькой девочкой, которой уже больше года. Она дала номер хозяйки и записала номер инспектора, сказала, что сообщит, если услышит плачь ребенка.

Старшему лейтененту полиции не давала покоя данная информация, так как речь шла о маленьком ребенке. Через пару дней решила еще раз обойти все квартиры, чтобы узнать количество детей.

И в квартире, где ранее открывала няня, в этот раз встретила полицейского сама хозяйка. Она рассказала что, воспитывает своих детей одна, так как с мужем они в разводе. Целый день на работе, а за младшей годовалой дочерью присматривает с ноября прошлого года - няня. И к ней у нее претензий никаких нет. Однако в ходе беседы выбежал из комнаты старший 8-летний сын, который заявил что, младшую сестру все-таки няня часто ругает и бьет. Сказал, что боялся маме сказать об этом. Дальше, мама начала вспоминать, что у дочери действительно есть синяки на теле, подумала, что дочь сама насадила их себе, по своей не осторожности. Сразу же нашлись свидетели громких криков, которые через стенку записали на диктофон телефона.

После чего, в дежурную часть УП Кокшетау 25-летняя мама девочки написала заявление, в отношении 28-летней няни. Стражи порядка возбудили досудебное производство по ст. 140 ч.2.(Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). С детьми работают сотрудники Центра социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетних лиц "Шанс", - говорится в сообщении ДП Акмолинской области.

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