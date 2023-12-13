Воспитатель била годовалого ребенка по лицу в Актау: полиция проводит расследование

В отношении ударившей годовалую девочку в детском саду Актау воспитательницы ведется расследование, сообщает Zakon.kz.

В полицию с заявлением обратилась мама ребенка. По ее словам, воспитательница детского сада била ее годовалую дочь по лицу. На теле ребенка остались синяки.

На записи с видеокамеры видно, как воспитательница укладывает детей спать. Одного из них она грубо берет за руку и бросает на подушку.

В полиции прокоментировали данный инцидент.

"Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 140 УК РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Допросили 30-летнюю воспитательницу. В отношении нее ведется расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия", – рассказали Lada.kz в полиции.

Ранее воспитателя частного детского сада Алматы обвинили в рукоприкладстве.