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Законодательство РК

Воспитатель била годовалого ребенка по лицу в Актау: полиция проводит расследование

Воспитатель била годовалого ребенка по лицу в Актау: полиция проводит расследование Фото: скриншот видео
В отношении ударившей годовалую девочку в детском саду Актау воспитательницы ведется расследование, сообщает Zakon.kz.

В полицию с заявлением обратилась мама ребенка. По ее словам, воспитательница детского сада била ее годовалую дочь по лицу. На теле ребенка остались синяки.

На записи с видеокамеры видно, как воспитательница укладывает детей спать. Одного из них она грубо берет за руку и бросает на подушку.

В полиции прокоментировали данный инцидент. 

"Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 140 УК РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Допросили 30-летнюю воспитательницу. В отношении нее ведется расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия", – рассказали Lada.kz в полиции.

Ранее воспитателя частного детского сада Алматы обвинили в рукоприкладстве.

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