79-летнюю пенсионерку подозревают в мошенничестве с соцсубсидиями

Ущерб по трем выявленным фактам уже составил свыше четырех миллионов тенге.

В Капшагае задержаны подозреваемые в мошенничестве, связанных с получением социальных субсидий, передает zakon.kz.

На днях в полицию Капшагая поступили заявления от трех местных жителей о принятии мер в отношении двух женщин, которые под предлогом содействия малоимущим семьям в получении субсидий на развитие малого и среднего предпринимательства обманом завладели крупной суммой денег. Организовав необходимые оперативные мероприятия стражи порядка установили и доставили в полицию обоих подозреваемых.

Одна из подозреваемых оказалась 44-летней жительницей города Жаркент, другая, 79-летняя пенсионерка из Капшагая. В материалах расследования пока фигурируют трое потерпевших. Сумма причиненного ущерба составила более четырех миллионов тенге. Также установлена еще одна подозреваемая, в отношении которой, как выяснилось, уже проводится расследование по аналогичным фактам в Алматы, - сообщил заместитель начальника ОП Капшагая Азамат Тургунбаев.

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