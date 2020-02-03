Мужчине грозит тюрьма за то, что он спас ребенка от извращенца

Он избил хулигана, домогавшегося до мальчика, после чего тот скончался в больнице.

Мужчина находится в следственном изоляторе Уфы, ожидая решения суда по избранию меры пресечения. Его обвиняют в серьезном преступлении – причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, но близкие и друзья мужчины уверены, что он совершил героический поступок и спас ребенка от нападения извращенца, сообщает zakon.kz со ссылкой на "КП-Уфа"

30 января, когда Владимир возвращался днем домой. На остановке "Гастелло" к нему подбежал 10-летний мальчик и, захлебываясь слезами, попросил о помощи – мол, его друга хотят… изнасиловать.

Мальчик рассказал, что они с приятелем играли на улице в снежки, сильно промокли и забежали в подъезд погреться у батареи. Там к ним подошел незнакомый мужчина и спросил, что они делают в подъезде, после чего пригласил ребят к себе домой выпить чаю с конфетами, а также пообещал показать "кое-что интересное". Мальчики согласились, но как только они зашли в квартиру, мужик приказал им раздеваться и начал доставать из штанов свои гениталии. Ребята испугались и хотели убежать, но незнакомец стал угрожать им топором, если они не будут делать то, что им скажут. Одному мальчику удалось вырваться и убежать на улицу, где он встретил Владимира и попросил о помощи, - рассказывает друг обвиняемого Роман.

По словам Романа, Владимир тут же бросился в ту злополучную квартиру, начал стучать в дверь. Дверь ему открыл мужчина, а в коридоре плакал ребенок. Обезумев от ярости, Владимир вытащил хозяина квартиры на улицу и начал выяснять, что произошло. Выслушав версию детей, он потребовал от мужчины объяснений, но тот начал сыпать оскорблениями. В результате завязалась драка.

Мой друг сильно его ударил, и по ходу тот упал и ударился головой. Владимир сразу же вызвал скорую и полицию. Мужика отвезли в больницу, где тот скончался. Моего друга доставили в отделение, и сейчас ему предъявили обвинение по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего". Адвокат сразу сказал, что обвинение серьезное, и даже условным сроком тут не отделаться. Хотя даже сестра того мужика сразу сказала, что к Владимиру никаких претензий не имеет, - возмущается Роман.

Также друг, ссылаясь на данные, предоставленные адвокатом обвиняемого, рассказал, что убитый 53-летний Владимир Зайцев только летом 2019 года вышел из тюрьмы, где 11 лет отсидел за изнасилование мальчика. Мужчина жил один в своей квартире, близких родственников у него не было, и регулярно отмечался в участке.

Мы разговаривали с соседом – он подтвердил, что видел в окно, как этот Владимир заводил к себе детей. Мальчиков тоже уже опросили, они рассказали, как все было на самом деле. Получается, что мой друг спас детей от педофила, но этот факт всего лишь будет смягчающим обстоятельством при вынесении решения суда. Владимир – примерный семьянин, у него есть собственные дети. Жена его до сих пор не может поверить в произошедшее и горько плачет. Адвокат говорит, что Владимиру в любом случае грозит тюремный срок – пять лет в самом лучшем случае. Мы очень возмущены этим фактом: да, Владимиру не нужно было лезть в драку, а задержать извращенца до приезда полиции, но представьте, что он чувствовал, узнав о покушении на ребенка! Сейчас мы хотим обратить внимание общественности на это происшествие, потому что хотим спасти нашего близкого человека.

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