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Сенат принимает предложения по улучшению прав людей с ограниченными возможностями

Дарига Назарбаева поручила на официальном сайте Сената опубликовать предложения Рабочей группы для обсуждения и получения предложений от граждан.

Фото : Pixabay3 февраля 2020, 20:58

4 июля 2019 года по поручению председателя Сената Дариги Назарбаевой была создана Рабочая группа по выработке предложений по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями, передает zakon.kz.

В состав Рабочей группы вошли депутаты Парламента, представители центральных и местных исполнительных органов, сотрудники социальных и образовательных учреждений, представители международных и неправительственных организаций. Всего Рабочая группа провела восемь заседаний, в результате которых было представлено 59 предложений.

Собранные рекомендации направлены на обеспечение прав и улучшение качества жизни всех категорий лиц с ограниченными возможностями.

В свою очередь, Дарига Назарбаева поручила на официальном сайте Сената опубликовать предложения Рабочей группы для обсуждения и получения предложений от граждан.

Предложения по улучшению прав и качества жизни людей с ограниченными возможностями можно направить на электронные адреса Turegaliyev@parlam.kz и Amanbayuly@parlam.kz.

Предложения членов Рабочей группы по выработке предложений по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан


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