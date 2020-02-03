Проститутка напала с ножом на заказавшего ее полицейского
Мужчину срочно увезли в больницу. Сейчас полиция проводит по этому делу проверку.
Фото : Telegram3 февраля 2020, 22:53
Участковый из Подмосковья решил скоротать время в компании девушки по вызову, а она вонзила ему в грудь нож. Об этом пишет Telegram-канал LIFE SHOT, передает zakon.kz.
Сергей заказал услуги жрицы любви по телефону, приехал по адресу, заплатил. Но та вдруг передумала. А участкового было уже не остановить. Девушка стала сопротивляться, схватила кухонный нож и ударила им клиента в грудь.
Мужчину срочно увезли в больницу. Сейчас полиция проводит по этому делу проверку. В ходе нее выяснилось, что отказавшая участковому девушка находится в федеральном розыске за неуплату алиментов
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