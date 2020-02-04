Школьник "разрулил" пробку в Шымкенте

Полицейские изучают видео и позже дадут свою оценку.

В Сети набирает популярность видео с юным регулировщиком. Необычный случай произошел в Шымкенте, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Действие происходит в центре Сайрама. На перекрестке отключился светофор и образовалась пробка. «Разрулить» ситуацию на дороге решил вот этот школьник. И судя по видео у него это получилось. Его указаниям подчиняются все участники движения.

Героем нашумевшего видео оказался ученик шымкентской школы. Дастан Омиртаев в тот день возвращался домой с тренировок. Заметив, что на перекрестке транспортный коллапс, а полицейских поблизости нет, ему захотелось помочь. Дастан при этом понимал, что есть риск угодить под колеса. Немного подумав, он все же решил действовать.

В Шымкенте я видел несколько раз, как полицейские регулируют ситуацию на дороге. Я делал почти тоже самое, что и они. Правда у меня не было жезла и свистка. Поэтому руками им показывал. Шоферы меня даже благодарили за это, - сказал ученик СШ №114 Дастан Омиртаев.

Когда родители увидели видео, то сразу встревожились, признается Дастан. Но позже успокоились, похвалили его за благородный поступок и взяли обещание у ребенка больше так не рисковать. В школе с 14-летним подростком тоже провели беседу.

То, что мальчик помог людям на улице это конечно хорошо, с одной стороны. Мы его поблагодарили за это. Но тут есть вопрос безопасности. На эту тему мы уже беседовали со всеми родителями на собрании. Если на улице что-то случилось, то лучше обратиться в экстренные службы, - сообщил директор школы Аскар Умаралиев.

В школе Дастан, как выяснилось отличник и примерный ученик. Увлекается плаваньем и усердно учит английский, мечтает стать бизнесменом. Педагоги говорят, что отличительная черта семиклассника в том, что он всегда готов прийти на помощь людям. Но как оценят его поступок полицейские, пока не ясно. Они сейчас изучают видео и позже дадут свою оценку.

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