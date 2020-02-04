Казахстанские бизнесмены терпят убытки после закрытия границы с Китаем

Потери бизнесменов лягут на плечи покупателей, уверены эксперты.

Неожиданные последствия от коронавируса. Инфекция ударила по экономике и курсу валют. Сегодня тенге упал сразу на два пункта. Кроме того, у многих продавцов заканчиваются товары, привезенные из Поднебесной. Эксперты ожидают, что рынки скоро опустеют, а предприниматели могут обанкротиться, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Предприниматель Баглан Кенжебаев подсчитывает убытки от закрытия границы с Китаем. Бизнесмен торгует автозапчастями, которые привозит из Поднебесной. Запасы товара вот-вот закончатся и как работать дальше мужчина не знает.

Мы продаем много запчастей по ходовке, двигателю и так далее. В последний раз за товаром ездили в декабре прошлого года. А потом началась истерия с вирусом, теперь говорят до марта будет граница закрыта, а может и дольше. Весь товар почти закончился, - сказал предприниматель Баглан Кенжебаев.

В мировом масштабе последствия могут быть куда серьезнее. Сегодняшние торги на китайском фондовом рынке уже назвали "черным понедельником". Крупнейшие инвесторы стараются вывести капитал из карантинной страны, падают индексы, обваливаются валюты. Покатился вниз и казахстанский тенге. На бирже он сразу потерял две позиции по отношению к доллару. Экономисты готовятся к кризису.

Если вдруг это приведет к тому, что не только передвижение людей будет ограничено, но и товаров, и в Китае начнется кризис локальный в связи с тем, что у них начнутся останавливаться производства, и так далее, то есть это как эскалация происходит. К лету мы уже получим полномасштабный кризис, можем получить. Барахолка в первую очередь может пострадать, - сообщил экономист Арман Бейсембаев.

Потери бизнесменов лягут на плечи покупателей, уверены эксперты. На дефицитный товар из закрытого Китая продавцы взвентят цены. Со спекулянтами обещают бороться местные власти, но проследить повышение ходового товара почти нереально. Казахстан прекращает авиасообщение с Китаем. Сейчас аэропорты принимают последние рейсы из поднебесной. Всего оттуда прилетели шесть тысяч человек. Правда, проверить на наличие вируса успели не всех.

Сейчас продолжается работа, я думаю, что в течение суток мы остальных найдем. Да есть люди, которые недобросовестно относятся, указывают не те контакты, не те данные, не тот номер телефона, мы указанных лиц выискиваем через правоохранительные органы, и находим, - сказала руководитель Департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

Эвакуировали и казахстанских студентов из Уханя, где и произошла вспышка коронавируса. По прилету их поместили в специальную больницу вблизи Нур-Султана. Предварительные анализы наличие инфекции не показали, сообщил главный санитарный врач страны.

Речь идет только о тех, кто с 6 января приехал из Китая, а не обо всех с температурой. Также госпитализировано в изолированных боксах 89 человек с температурой и жалобами на ОРВИ, в стационарах остается 46 человек, выписано 43. У всех мы берем пробы, - сказал главный санврач Жандарбек Бекшин.

Специалисты призвали казахстанцев также не поддаваться панике и не рассылать непроверенные сообщения о якобы зараженных гражданах. Сама болезнь, по словам экспертов, идет на спад. За эти выходные зарегистрировано больше выздоровевших, нежели умерших от коронавируса.

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