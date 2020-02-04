Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Мадрида
Boeing 767 "потерял части шасси, которые попали в двигатель, что вынудило объявить аварийную ситуацию"
Самолет авиакомпании Air Canada совершил в понедельник экстренную посадку в аэропорту испанской столицы из-за технических проблем, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным газеты 20minutos, на борту находятся 130 человек.
Государственное управление аэропортов Испании ранее уточнило в Twitter, что речь идет об авиалайнере компании Air Canada, который направлялся из Мадрида в Торонто. В испанском профсоюзе пилотов подчеркнули, что Boeing 767 "потерял части шасси, которые попали в двигатель, что вынудило объявить аварийную ситуацию".
Desde el vuelo de #aircanada pic.twitter.com/g1Qbpr9EUg— Carlos Castañeda (@CarlosC97620547) February 3, 2020
#cbc #AC837 #MADRID #LANDING #TOUCHDOWN pic.twitter.com/vPlDnc6NTe— Aaron C. (@thelastfedor) February 3, 2020
#ac387 pic.twitter.com/wkzPbGvSCY— Aaron C. (@thelastfedor) February 3, 2020
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