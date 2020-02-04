В Казахстане необоснованно завышают цены из-за ситуации в Китае

Недобросовестные продавцы начали повышать цены на продукты, ссылаясь на закрытые границы с Китаем.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов сообщил, что в настоящее время ряд продавцов товаров начали повышать цены на продукты, ссылаясь на закрытые границы с Китаем, передает корреспондент zakon.kz.

Хотелось бы обратиться к нашим потребителям. В настоящее время ряд продавцов товаров начали повышать цены на продукты, ссылаясь на закрытые границы с Китаем. В связи с этим сообщаю, что Казахстан не приостанавливал движение товаров как из Китая, так и в Китай, - сказал Султанов на заседании правительства.

По его словам, это лишь недобросовестное поведение бизнеса, использующий данный предлог для повышения цен.

Если вы стали свидетелями таких случаев, а также фактов ценового сговора на рынках или торговых объектах просим сообщать на горячую линию Комитета по защите прав потребителей МТИ РК по телефонам (7172) 75-16-32, (7172) 749832 или на телеграмм-канал t.me/consumerprotectionKZ, и мы сможем оперативно реагировать и устранять данные сговоры, - добавил он.

При этом глава ведомства отметил, что в 2019 году рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 10,4%.

В январе текущего года мы наблюдаем сезонный рост цен на 0,3%. При этом он в 2 раза меньше, чем в январе прошлого года и сопоставим с ростом цен первых месяцев предыдущих лет. Говоря о причинах роста, если исключить все объективные факторы, связанные с неурожаем и экспортом, это недостаточная активность акиматов по мониторингу цен и принятию оперативных мер, - заключил Султанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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