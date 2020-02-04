Болельщиков лишили возможности увидеть голую модель на супербоуле

Все внимание было приковано к болельщице.

В ночь на 3 февраля в Майами разыграли юбилейный 50-й Супербоул. "Канзас Сити Чифс" одержал победу над "Сан-Франциско-49" со счетом 31:20. Но болельщики запомнили кое-что другое, передает zakon.kz.

Все внимание было приковано к болельщице, которая захотела повторить подвиг Кинси Волански и попыталась выбежать на поле. Правда, на этот раз публику лишили возможности лицезреть полуголую красотку, ее на подходе к арене схватили охранники, поэтому, ничего интересного она широкой публике не показала.

Как сообщает The Sun. ее прелести увидели лишь сидящие неподалеку зрители. После игры журналисты начали разыскивать неудачливую мадам – в этом им помогла ее подруга, модель Коллин Макгиннис, которая опубликовала в своем Instagram видео с отметкой где таинственной красотки.

Выяснилось, что пытавшуюся выбежать на поле зовут Келли Кэй,

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