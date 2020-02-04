Броня броне рознь. Почему сравнение "БТР-82А" с другими бронемашинами бывает неуместно

В армии, как и на гражданке, используются разные машины - ведь у каждой из них свое предназначение.

Переоснащение армии в современных условиях является делом кропотливым. С учетом изменений в характере боевых действий вырабатываются и система, и планы приобретения вооружения и военной техники. Споры о целесообразности или нецелесообразности поставок той или иной техники в армию Казахстана сегодня искусственно раздуваются. Но на наш скромный взгляд – они лишены логики…

Авторы статей, вышедших в отдельных казахстанских СМИ которые, к слову, среди военных экспертов не являются авторитетными, уверены, что вместо российских бронемашин, прошедших не только опытно-войсковые испытания, но и опробованных в реальных боевых действиях, на вооружение казахстанской армии стоит брать некие "современные бронированные машины", которые якобы гораздо маневреннее и имеют более эффективную защиту. Однако стоит отметить, что различные бронемашины имеют разные предназначения, и их априори не уместно сравнивать.

Для начала смоделируем условный театр боевых действий для армии: холмистые степи, лесостепи, солончаки, пустыни и даже болотистая местность. Средне и сильно пересеченная местность, местами с наличием водных преград. Для выполнения задач в подобных условиях ряду так называемых "современных образцов" бронированных колесных машин практически всегда в паре будет требоваться тягач. Осуществлять маневры в таких условиях они не способны. Некоторые из данных броневиков едва смогут преодолеть ров до одного метра, в то время как испытанный временем и в бою тот же БТР-82А справится не только с двухметровыми ямами, но и может плавать со скоростью 9 км/ч по воде при волнении до трех баллов.

Авторы различных, скорее всего, проплаченных постов в социальных сетях, по незнанию или специально путают БТР-80 и БТР-82А. Хотя любой разбирающийся в военной технике человек знает, что БТР-82А при всех несовершенствах (а у кого их нет?) отличается от БТР-80 примерно так же, как "Град-21" (или "Смерч") от "Катюши"

Наличие колесной формулы 8х8 является также значительным преимуществом БТР 82А, т.к. в случае выхода из строя до 4-х колес это не повлияет на возможность его передвижения.

Что касается коэффициента боевой эффективности, то перевес также на стороне БТР-82А и его аналогов. Они имеют 30 мм пушку 2А72, а также спаренный 7,62 мм пулемет ПКТМ, что обеспечивает более высокую огневую мощь и позволяет поражать не только живую силу противника, но и легкобронированную технику, низколетящие летательные аппараты. Тогда как у многих образцов, в том числе зарубежных бронемашин, на вооружении имеется лишь 12,7 мм пулемет (типа НСВТ), чего при встрече с более сильным противником непростительно мало.

Также не стоит забывать, что заявленные ТТХ бронированных колесных машин не всегда соответствуют фактическим характеристикам. Для этого есть достаточно примеров, выявленных в ходе испытаний, в том числе и на образцах отечественного производства.

Любая техника, не только военная, может иметь недостатки, даже если она только что сошла с конвейера. Между проектированием и изготовлением автомобиля минимум проходит два года, а то и больше. И уже при этом она может чем-то не соответствовать современным реалиям. Также и у БТРа есть свои недостатки, но с учетом цены и качества он вполне отвечает потребностям выполнения определенных задач. БТР-82А нельзя называть устаревшим. Он вполне качественно выполняет свои задачи.

Да, есть необходимость в дальнейшей модернизации и принятии на вооружение более совершенных аналогов. Однако здесь нельзя забывать об их стоимости и ремонтопригодности. Кто служил в пехоте, прекрасно знает, как важен тот факт, что практически любой обученный механик-водитель БТРа способен провести ремонт в любых полевых условиях стандартным инструментом.

Из минусов ряда сравниваемых с известным БТРом бронемашин военные эксперты и специалисты также отмечают их высокую колесную базу, что при скоростном движении и маневрировании по пересеченной местности подвергает машину риску опрокидывания.

Факты, перечисленные выше, приводят к мысли, что практически все более "тяжелые" аналоги БТРа – машины, более подходящие спецподразделениям МВД, выполняющим задачи в городских условиях. Для Вооруженных Сил имеет смысл применение и бронетехники класса БТР-82А, которая отвечает требованиям военного дела и современных хорошо защищенных машин.

Кстати, по какой-то причине, о которой остается только догадываться, "злопыхатели" умалчивают о том, что известно всем, кто наблюдал за учениями и парадами последних лет: сегодня на вооружении казахстанской армии стоят не только БТРы и БМП, но и бронированные машины "Арлан" отечественного производства. И военные весьма неплохо о них отзываются. Учитывая вышесказанное, ряд статей, вышедших в СМИ, мягко говоря, "попахивают заказухой" и имеют несколько ангажированный характер. Возможно, таким образом, казахстанским командирам пытаются навязать приобретение каких-то конкретных образцов бронемашин.

Во-вторых, может быть, кто-то пытается таким путем выудить у Генштаба закрытые планы применения имеющегося вооружения, в том числе и БТРов, какую военную технику хотят закупить. И таким образом заставить Генштаб вступить в полемику с раскрытием сведений, где и когда планируется использовать закупаемые бронетранспортеры. Если такие цели преследуются реально, то это не что иное, как подрыв обороноспособности государства, лоббирование чьих-то интересов.

Я не удивляюсь молчанию военных. Как бывший военнослужащий знаю, что такое "служебная тайна". Частенько некоторые наши журналисты забывают, что есть вопросы, о которых военные не обязаны распространяться в СМИ. Также дилетанты часто грешат тем, что пытаются сравнивать несравнимые вещи и не стесняются после этого еще и делать выводы. Вы только задумайтесь, как вообще можно сравнивать бронемашины, которые изначально отличаются по своему предназначению. Это все равно, что доказывать, что самосвал лучше "Газели".

В армии, как и на гражданке, используются разные машины - ведь у каждой из них свое предназначение. Так что перефразируя известную фразу, "спор здесь неуместен".

Михаил Феоктистов, подполковник запаса

Последняя занимаемая должность в МО РК - старший офицер отдела снабжения и ремонта бронетанкового управления Главного управления вооружения ВС РК. В настоящее время работает на заводе по производству двигателей для бронетанковой техники, г.Нур-Султан, компания Novi Co.

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