Военнослужащий застрелил сослуживца в Талдыкоргане

Его задержали.

38-летнего жителя Талдыкоргана задержали по подозрению в совершении убийства сослуживца, передает zakon.kz.

Убийство произошло в мкр "Каратал", вечером 24 декабря прошлого года. В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти - мужчина погиб от огнестрельного ранения в голову.

Потерпевшим оказался 36-летний талдыкорганец, проходивший службу в одной из воинских частей, расположенных около Талдыкоргана.

Полицейские Талдыкоргана возбудили уголовное расследование по ст.99 УК РК (Убийство). Руководством областного Департамента расследование по делу было взято на особый контроль.

В рамках расследования было выдвинуто несколько версий, каждая из которых тщательно проверялась. Был выполнен большой объем работы. Допрошены все лица, имеющие хоть какое-нибудь отношение к потерпевшему. Получены результаты ряда назначенных экспертиз, среди них судебно-медицинская, баллистическая, портретная и т.д. В итоге, одна из выдвинутых версий нашла свое подтверждение и сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины, обоснованно подозреваемого в совершении убийства. Подозреваемый, оказавшийся сослуживцем потерпевшего, уже задержан и помещен под стражу в изолятор временного содержания, - сообщил начальник УП Талдыкоргана Аскар Нурсапа.

В полиции дополнили, что подозреваемый служит в той же воинской части, что и потерпевший.

Досудебное расследование находится в производстве областного Следственного управления. Обрез охотничьего ружья, 16 калибра, из которого производился выстрел, был обнаружен на дне реки Каратал. Оружие изъято и приобщено к материалам расследования в качестве вещественного доказательства, - отметили в пресс-службе.

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