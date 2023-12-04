Военнослужащий застрелил сослуживца в Актюбинской области: начато расследование

2 декабря 2023 года на пограничной заставе "Киялы" Департамента пограничной службы КНБ РК Актюбинской области военнослужащий застрелил сослуживца, сообщает Zakon.kz.

"Военнослужащий по контракту в результате словесной перепалки из закрепленного оружия произвел выстрел в сослуживца (тоже военнослужащий по контракту), от которого последний скончался в карете скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении Главной военной прокуратуры Казахстана.

Проводится досудебное расследование по статье 99, часть 1, Уголовного кодекса РК ("Убийство").

Отмечено, что военнослужащего задержали, решается вопрос избрания меры пресечения.

9 октября 2023 года сообщалось, что казахстанский военнослужащий скончался от ранения в голову.

30 сентября 2023 года стало известно об еще одной трагедии. Тогда близ Актау во время учений солдат-срочник получил смертельные ранения: военнослужащий скончался по дороге в больницу.