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Военнослужащий застрелил сослуживца в Актюбинской области: начато расследование

Военнослужащий застрелил сослуживца в Актюбинской области: начато расследование Фото: Zakon.kz
2 декабря 2023 года на пограничной заставе "Киялы" Департамента пограничной службы КНБ РК Актюбинской области военнослужащий застрелил сослуживца, сообщает Zakon.kz.

"Военнослужащий по контракту в результате словесной перепалки из закрепленного оружия произвел выстрел в сослуживца (тоже военнослужащий по контракту), от которого последний скончался в карете скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении Главной военной прокуратуры Казахстана.

Проводится досудебное расследование по статье 99, часть 1, Уголовного кодекса РК ("Убийство"). 

Отмечено, что военнослужащего задержали, решается вопрос избрания меры пресечения.

9 октября 2023 года сообщалось, что казахстанский военнослужащий скончался от ранения в голову. 

30 сентября 2023 года стало известно об еще одной трагедии. Тогда близ Актау во время учений солдат-срочник получил смертельные ранения: военнослужащий скончался по дороге в больницу.

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