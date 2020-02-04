В Казахстане объем добычи нефти достиг рекордной отметки

В 2019 году в стране переработано 17,1 млн тонн нефти с ростом к прошлогоднему периоду на 5%.

В 2019 году объем добычи нефти в Казахстане достиг рекордной отметки за всю историю, передает zakon.kz со ссылкой на исследование finreview.info.

Как отмечают аналитики, топливно-энергетический комплекс является одним из ключевых факторов социально-экономического развития Казахстана и интеграции страны в глобальную экономику. Общий объем запасов нефти в стране составляет около 30 млрд баррелей или 1,7% от мировых запасов. По данному показателю Казахстан находится на 12 позиции в мире, уступая странам Ближнего Востока, Латинской Америки, а также России и США.

Извлекаемые запасы газа в республике составляют 3,9 трлн м3, что соответствует 1,7% от мировых запасов. Значительная часть ресурсов природного газа сосредоточена в Атырауской (43%), Мангистауской (29 %) и Западно-Казахстанской (19 %) областях.

В Казахстане функционируют свыше 250 месторождений нефти и газа, добычу на которых осуществляют 104 предприятия. Для сравнения в 2018 году их количество составляло 100 предприятий, а в 2017 году – 99.

В 2018 году после завершения модернизации крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов объем добычи нефти и газового конденсата достиг рекордного показателя – 90,4 млн тонн, а в денежном выражении — 12,2 трлн тенге (рост в сравнении с 2017 годом – 33%).

В 2019 году несмотря на проведение капитальных ремонтных работ на крупных проектах (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган) объем добычи нефти составил 90,5 млн тонн, а в денежном выражении — 12,3 трлн тенге. Наибольший объем обеспечили месторождения Атырауской (49,4 млн тонн), Мангистауской (17,9 млн тонн) и Западно-Казахстанской (11,7 млн тонн) областей.

Сохранение объема добычи нефти позволило удержать экспорт продукции на прежнем уровне — 59,6 млн тонн по итогам одиннадцати месяцев 2019 года (рост в сравнении с аналогичным периодом 2018 года — 1%). При этом за весь 2018 год Казахстан экспортировал 72,5 млн тонн нефти, - отмечают аналитики.

Развитие нефтегазовой отрасли оказало сильную поддержку национальной экономике – по итогам одиннадцати месяцев 2019 года доля отрасли в ВВП составила порядка 17%, что в свою очередь позволило стимулировать рост экономики до уровня 4,4%.

При этом рост ВВП преимущественно вызван не за счет увеличения объема добычи нефти, а благодаря повышению цен на нефть и нефтепродукты. Так, за год стоимость барреля нефти увеличилась на 8% с 61 долл. США до 66 долл. США.

Основным итогом проведенной модернизации стало полное обеспечение топливом внутреннего рынка Казахстана.

Производство бензина после модернизации НПЗ выросло на 84%, дизеля — на 36%, а авиатоплива — в три раза. По данным АО «КазМунайГаз», три казахстанских НПЗ способны произвести бензина на 24% больше потребностей рынка, а ближайший дефицит возникнет не ранее 2032 года.

В 2019 году в стране переработано 17,1 млн тонн нефти с ростом к прошлогоднему периоду на 5%. В результате производство бензина в том числе авиационного увеличилось на 14,4% и достигло 4,5 млн тонн (в 2018 году — около 4 млн тонн).

Наибольший объем выпуска обеспечен в городе Шымкенте – произведено 1,9 млн тонн бензина или 42% от общего объема продукции. В регионе функционирует новейший в республике нефтеперерабатывающий завод. 30% производства бензина обеспечил Павлодарский нефтехимический завод (1,4 млн тонн), а 27,1% — Атырауский НПЗ (1,2 млн тонн).

Указывается, что ранее внутренний рынок был зависим от импорта, его доля по некоторым видам нефтепродуктов превышала 40%. Тем не менее рынок испытывал дефицит топлива.

Теперь после увеличения производства бензина стране удалось снизить импорт продукции до минимума — по итогам девяти месяцев 2019 года объем импорта составил 18,7 тыс. тонн. За аналогичный период 2018 года импорт составлял 590 тыс. тонн.

Более того, сейчас страна не нуждается в импорте бензина и самостоятельно покрывает спрос на внутреннем рынке. Так, при объеме производства бензина в 4,5 млн тонн, потребление топлива составило 4,2 млн тонн. То есть на текущий момент в Казахстане наблюдается профицит.

Соответственно для поддержания производства заводов необходимо развитие экспорта продукции. В этой связи с июля 2019 года казахстанский бензин начали поставлять в зарубежные страны. Ежемесячно на экспорт уходит порядка 20-30 тыс. тонн автобензина.





Казахстан входит в ТОП-10 стран мира с самыми низкими ценами на бензин. По состоянию на начало января 2020 года средняя цена бензина по всему миру составила 420,8 тенге за литр. В Казахстане стоимость литра бензина составляла 174 тенге. По данному показателю страна заняла 9 позицию в мировом рейтинге, включающего 92 страны.

Примечательно, что среди стран СНГ дешевле бензин лишь в Туркменистане — 163,6 тенге за литр.

В целом разрыв по ценам в разных странах существенный — самый дешевый бензин в Венесуэле (0,23 тенге за литр). Далее в рейтинг входит Иран со стоимостью бензина в 42,4 тенге за литр, затем – Судан (64,9 тенге за литр). А самый дорогой бензин в Гонконге – 876,7 тенге за литр. Также в ТОП-3 стран по дороговизне бензина входят Монако (724,4 тенге за литр) и Исландия (722,2 тенге за литр).

Как отмечается, различие цен в разных странах объясняется уровнем налогообложения и субсидирования сектора. Как правило, налоги выше в экономически развитых странах, что соответственно обеспечивает высокую стоимость бензина. Значительно ниже налогообложение в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, а также в государствах, производящих и экспортирующих нефть.

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