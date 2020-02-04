Посредников в торговле продуктами уберут в Казахстане

Это избавит потребителей от сети неэффективных посредников, завышающих стоимость в разы.

На заседании правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов сообщил, что в Казахстане планируется создать 15 агро-логистических центров, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы ведомства, для насыщения казахстанского рынка продуктами необходимо создание современной инфраструктуры хранения и доставки товаров до потребителей.

При поставке на рынок города Кокшетау овощи дорожают в 3 раза по пути от производителя до потребителя. Как посредники, так и розничные продавцы, устанавливают высокие наценки до 87%. А с учетом хранения и технологических издержек цены вырастают еще на 52%. Создание этой инфраструктуры избавит нас от сети неэффективных посредников и позволит установить прозрачный уровень маржинальности по всей цепочке добавленной стоимости, - сказал Султанов.

Он отметил, что таким образом появится канал прямого сбыта продукции для отечественных товаропроизводителей, исключающий неэффективных посредников. Будут созданы необходимые условия для хранения и эффективного распределения продукции.

Министерством совместно с госорганами и институтами развития ведется работа по созданию в Казахстане эффективной товаропроводящей системы. 15 января текущего года при премьер-министре создан новый проектный офис, который уже начал на еженедельной основе проводить заседания с участием заинтересованных государственных органов и Азиатского банка развития. Этот банк имеет большой опыт создания товаропроводящей системы в других странах. В настоящий момент Банк реализует соответствующие проекты в Узбекистане и Кыргызстане, - пояснил министр.

В то же время Султанов рассказал, что в рамках товаропроводящей инфраструктуры планируется создать 15 агро-логистических центров.

Центры будут находиться вблизи производителей и осуществлять сбор, хранение и первичную обработку товаров. Также будет создана сеть оптово-распределительных центров. Эти многофункциональные центры станут местом встречи производителей и покупателей. Сформируется система современных оптовых рынков и оптимизируется логистика доставки товаров. Мы определили конкретные сроки и места реализации объектов товаропроводящей системы. Просим поручить акимам своевременно отрабатывать с инвесторами все возникающие вопросы и оперативно устранять административные барьеры, - обратился он к премьеру.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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