В Казахстане ожидается снижение стоимости лекарств за счет исключения посредников, поскольку деятельность Единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Минздрава, ведомство пересматривает механизм ценообразования лекарственных средств с учетом интересов пациентов, государства и производителей. Внедряются изменения в оценке качества и отборе лекарств по риск-ориентированному подходу и в порядке ввоза фармацевтической продукции.

Для повышения эффективности закупок Единый дистрибьютор внедрил информационную систему, автоматизирующую планирование и распределение товаров с учетом сроков годности. Это снизит количество списанных препаратов. Также деятельность Единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями. Это позволит уменьшить цены на лекарства за счет исключения посредников.

Принимаемые меры направлены на обеспечение населения Казахстана безопасными и качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также на поддержку отечественных производителей.