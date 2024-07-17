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В Казахстане ожидается снижение стоимости лекарств за счет исключения посредников

Фармацевтика, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, лекарства, аптека, цены на лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 08:11 Фото: Zakon.kz
В Казахстане ожидается снижение стоимости лекарств за счет исключения посредников, поскольку деятельность Единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Минздрава, ведомство пересматривает механизм ценообразования лекарственных средств с учетом интересов пациентов, государства и производителей. Внедряются изменения в оценке качества и отборе лекарств по риск-ориентированному подходу и в порядке ввоза фармацевтической продукции.

Для повышения эффективности закупок Единый дистрибьютор внедрил информационную систему, автоматизирующую планирование и распределение товаров с учетом сроков годности. Это снизит количество списанных препаратов. Также деятельность Единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями. Это позволит уменьшить цены на лекарства за счет исключения посредников.

Принимаемые меры направлены на обеспечение населения Казахстана безопасными и качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также на поддержку отечественных производителей.

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