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Переговоры о поставке казахстанской нефти в Беларусь затянулись

Переговоры должны были состоятся до 20 января.

Фото : 365info.kz4 февраля 2020, 11:02

В ближайшие время представители "Белнефтехима" приедут в Казахстан для переговоров, передает zakon.kz.

Министр энергетики Нурлан Ногаев в кулуарах правительства рассказал, когда приедет белорусская делегация на переговоры по поставкам нефти.

Они пока не приехали, в ближайшее время будут здесь на переговорах. Мы заинтересованы во всех диверсификационных поставках. Поставка одна – Казахстан-Беларусь, - отметил он.

По словам министра, он не знает точного числа приезда.

Какого числа, не знаю. Позиция Казахстана – диверсификация. Министерство занимается реализацией политики. Прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов. После подписания данного соглашения белорусская сторона имеет возможность приобретать у нас нефть. Мы как министерство организовываем встречи с ресурсодержателями по их просьбе, - уточнил министр.

Также Ногаев рассказал о ресурсодержателях.

С кем они договорятся, с тем и будут соглашения. Мы не занимаемся поиском поставщиков, это коммерческий вопрос, - заключил Ногаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан получил запрос от Беларуси на поставку нефти. Переговоры должны были состоятся до 20 января.


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