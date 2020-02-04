Спецоперация прошла в Алматы

Задержаны вооруженные люди.

В Алматы прошла полицейская спецоперация, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП города, в результате было изъято огнестрельное оружие.

Спецоперацию сотрудники криминальной полиции города провели при содействии бойцов спецподразделения и патрульных полицейских.

В восьмом часу вечера на улице Шевченко была блокирована автомашина марки Mercedes, в салоне которой находились трое мужчин. При личном досмотре 30-летнего водителя был обнаружен и изъят пистолет марки Grand Power Т10, снаряженный 9 патронами. Один из пассажиров данного транспортного средства пытался выбросить предмет, похожий на пистолет и патроны к нему. Согласно заключению экспертизы, оружие, от которого пытались избавиться, системы "Макаров" и пригоден для стрельбы, а пистолет, изъятый у водителя, является оружием с возможностью стрельбы патронами травматического действия, также пригоден для стрельбы, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.287 УК РК. Производство по уголовному делу проводит Управление полиции Медеуского района по территориальности. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

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