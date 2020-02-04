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Генерала Минобороны подозревают в получении взяток 

31 января в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фото : Zakon.kz4 февраля 2020, 11:46

Агентством по противодействию коррупции совместно с Министерством обороны по подозрению в совершении коррупционных преступлений изобличен начальник Департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК генерал-майор, сообщает zakon.kz.

Высокопоставленный чиновник по функционалу и долгу службы обязанный проводить подбор и расстановку профессионально подготовленных военных кадров, предупредительно-профилактическую работу, обеспечивать чистоту в собственных рядах и устранять коррупционные риски в действиях личного состава, подозревается в получении на системной основе взяток в значительных размерах от подчиненных за общее покровительство и продвижение по службе, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Подозреваемый вину признал и с участием защитника заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения.

31 января в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.


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