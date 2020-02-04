За неэтичное поведение уволили полицейского в Кызылорде

Также наказали и его начальников.

В Кызылординской области сотрудника полиции уволили за неэтичное поведение, передает zakon.kz.

В Сети распространяется видео, где двое мужчин ругаются с подвыпившим полицейским из-за того, что тот якобы чуть не сбил людей на улице.

Оказалось, что инцидент произошел в Кызылординской области 10 декабря 2019 года. Полицейского сразу уволили из органов внутренних дел без права восстановления на службу.

Также за отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненного уволили и замкомандира батальона патрульной полиции города Кызылорды.

И еще троим руководителям, в том числе первому заместителю начальника Управления полиции города Кызылорда объявлены строгие выговоры, - говорится в сообщении департамента полиции Кызылординской области.

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