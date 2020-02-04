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Султанов: Если сдерживать цены, то потеряем сам бензин

У Казахстана нет экономической границы с Россией ввиду единой таможенной территории. Поэтому правительство не сможет контролировать вывоз топлива за территорию страны.

Фото : inbusiness.kz4 февраля 2020, 12:47

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов объяснил причину , по которой в Казахстане не возвращаются к государственному регулированию цен на бензин, передает корреспондент zakon.kz.

На тот же бензин, допустим, если пытаться сдерживать цену мы потеряем сам бензин. Его просто не будет. Тяжелее держать границу поскольку соседние страны, где цена на бензин выше, просто будут пылесосить наш бензин. Лучше этого не делать, — сказал в кулуарах правительства Султанов.

Он также напомнил, что у страны нет экономической границы с Россией из-за таможенной территории , поэтому в правительстве не контролируют вывоз бензина за рубеж.

У нас нет экономической границей с Россией как таковой. Одна таможенная территория, и поэтому здесь мы не можем контролировать, — отметил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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