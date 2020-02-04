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Чемпион мира по боксу был близок к самоубийству

Мрачные мысли посещали спортсмена в юности.

Фото : кадр из видео4 февраля 2020, 13:10

Чемпион мира WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер откровенно рассказал каналу BT Sports о моменте, когда был близок к суициду, передает zakon.kz.

Как выяснилось, мрачные мысли посещали спортсмена в юности.

Самый тяжелый момент для меня случился давно, я думаю, когда моя дочь родилась в 2005 году. В 2006 стало хуже – я потерял семью, в какой-то момент у меня на коленях лежал пистолет, я был готов совершить самоубийство. Такие мысли приходят в вашу голову – все мы люди. Эти мысли приходят в голову любому, кто переживает что-то вроде депрессии или проходит через непростые времена. Вам кажется, что единственный способ покончить со всем этим – самоубийство. Вы не думаете ни о ком другом, вы думаете только о себе и о том, что происходит. Тяжело быть 19-летним пацаном, у которого родился первый ребенок с расстройством, – признался Уайлдер.

Добавим, что уже 22 февраля Деонтей, не потерпевший ни одного поражения на профи-ринге, проведет реванш против Тайсона Фьюри, идущего также без проигрышей.


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