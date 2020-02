Чемпион мира по боксу был близок к самоубийству

Чемпион мира WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер откровенно рассказал каналу BT Sports о моменте, когда был близок к суициду, передает zakon.kz.

Как выяснилось, мрачные мысли посещали спортсмена в юности.

"I lost my family. I had a gun in my lap and was ready to commit suicide myself."



"We all pray that are kids are born healthy."@BronzeBomber opens up about struggles with depression early on in his life. pic.twitter.com/wojJ1GXcLX