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На авиакомпанию Bek Air подали в суд

В Комитет по защите прав потребителей обратились 20 человек.

Фото : alimzhan.blogspot.com4 февраля 2020, 13:55

Комитет по защите прав потребителей встал на защиту интересов клиентов "Bek Air", сообщает zakon.kz.

31 января текущего года Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции подал иск в суд Нур-Султана о нарушении прав потребителей услуг компании "Bek Air". В иске Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции указывается, что права потребителей нарушены, поскольку компания "Bek Air" не возвращает денежные средства за приобретенные авиабилеты, но не оказанные услуги (полеты авиакомпании были прекращены), - говорится в сообщении ведомства.

Всего в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции с заявлением о нарушении прав обратились 20 человек, которые ранее приобрели билеты на сумму 444 434 тенге.

29 января глава Bek Air сказал, что они вернут деньги, когда восстановят сертификат эксплуатанта и заработает система продаж. Тогда они смогут увидеть, кто купил, кто поменял, кто сдал и т.д. А пока они ничего не видят и вслепую никто не будет возвращать деньги во избежание мошенничеств, как это было в первые дни после катастрофы.

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