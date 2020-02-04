На авиакомпанию Bek Air подали в суд

В Комитет по защите прав потребителей обратились 20 человек.

Комитет по защите прав потребителей встал на защиту интересов клиентов "Bek Air", сообщает zakon.kz.

31 января текущего года Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции подал иск в суд Нур-Султана о нарушении прав потребителей услуг компании "Bek Air". В иске Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции указывается, что права потребителей нарушены, поскольку компания "Bek Air" не возвращает денежные средства за приобретенные авиабилеты, но не оказанные услуги (полеты авиакомпании были прекращены), - говорится в сообщении ведомства.

Всего в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции с заявлением о нарушении прав обратились 20 человек, которые ранее приобрели билеты на сумму 444 434 тенге.

29 января глава Bek Air сказал, что они вернут деньги, когда восстановят сертификат эксплуатанта и заработает система продаж. Тогда они смогут увидеть, кто купил, кто поменял, кто сдал и т.д. А пока они ничего не видят и вслепую никто не будет возвращать деньги во избежание мошенничеств, как это было в первые дни после катастрофы.

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