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Димаш Кудайберген не поедет на Евровидение от России

В сети гуляет очередной фейк.

Фото : кадр из видео4 февраля 2020, 14:16

Российский сайт "отправил" казахстанского певца Димаша Кудайбергена на Евровидение-2020 от России. Его имя появилось в обзоре кандидатов на участие в Евровидении и не на шутку взволновало поклонников, передает zakon.kz.

Нашего соотечественника назвали "будущим российской музыки", и предрекли ему победу на международном конкурсе от России, что изначально вызывало немало вопросов у казахстанцев. Ведь все знают, что Димаш сотрудничает с продюсерами и композиторами из многих стран. Ажиотаж дошел до пресс-службы певца.

В сети гуляет очередной фейк о том, что Димаш участвует в Евровидении (подал заявку, попал в шорт-лист и тд). Как официальный представитель творчества артиста, опровергаю данную информацию. Димаш Кудайберген не будет принимать участие в Евровидении. Сейчас он готовится к предстоящим концертам в России и Европе, - сообщила официальный представитель Димаша и творческого центра "ДимашАли" Назым Жангазинова.


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