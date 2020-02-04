Какие функции выполняет Оперативный штаб по мониторингу ЧС Минздрава

Инфекция может перейти через границу или, например, в соседней стране может произойти розлив химического вещества по реке. Задача оперативного центра отследить событие и спасти людей.

В Казахстане создан Оперативный центр по координации и мониторингу чрезвычайных ситуаций химического, биологического и радиационного характера. Чем конкретно занимается эта организация, зачем была создана и какое участие принимает в недопущении появления коронавирусной инфекции на территории Казахстана корреспондент zakon.kz выясняла у и.о. директора РГП на ПВХ Национальный центр общественного здравоохранения Дамира Кобжсарова.

Оперативный центр – одна из частей Центра, который был создан в 2019 году в соответствии с международными медико-санитарными правилами и Глобальной программой охраны здоровья.

- Чем занимается Оперативный центр?

- Вот, например, сейчас у нас вспышка нового коронавируса в Китае была зафиксирована. Первый случай зарегистрирован 8 декабря. Мы с этого момента начали отслеживать ситуации по Китаю. Сначала это были единичные случаи, потом шло по нарастающей. Оперцентр всю информацию передавал в министерство здравоохранения для своевременного реагирования на эту вспышку.

Поэтому, когда пошел рост заболеваемости в Китае, в том числе и на основании оперативных данных оперцентра (данные получаемые от Всемирной организации здравоохранения и из Китая посредством мониторинга официальных сайтов) было издано постановление главное государственного санитарного врача от 6 января, об усилении санитарно-карантинного контроля на пунктах пропуска, - ответил Кобжсаров.

Центр – национальный координатор по международным медико-санитарным правилам и подключены к сети европейского бюро ВОЗ. То есть все данные о ситуации в мире Казахстан получает из этой информационной системы.

- Вот по результатам вспышки коронавируса в Китае, как вы оцениваете работы служб чрезвычайного реагирования?

- Нет предела совершенству. Но тут сложность заключалась в том, что это новая вспышка, новый вирус. До декабря 2019 года этого вируса не существовало. Поэтому нужно было подстраиваться и вырабатывать новые алгоритмы. Эти алгоритмы разрабатывала ВОЗ. Мы проводили их адаптацию согласно нашим нормативным актам и законам. Разрабатывали временные рекомендации и направляли в регионе. Чтобы там знали, как распознавать заболевания, что делать, если есть подозрение на коронавирус, как проводить лабораторную диагностику. Все это заново разрабатывалось под конкретную инфекцию. Если бы была вспышка известной болезни, холера, к примеру, то под нее, механизмы отработаны. Но вообще, опыт с выработкой новых алгоритмов и взаимодействием с другими органами показал, что система гибкая, можно подстраиваться, санитарно-эпидемиологическая служба тоже свою миссию вовремя отрабатывает. Это врачи, которые стремятся выйти на очаг, ликвидировать его, они не боятся.

Очень помогли моменты цифровизации. Через базу данных оперцентр точно мог знать, куда прикреплен человек, прилетевший из Китая. Получали информацию о пассажирах от пограничной службы, и уже в своей базе видели, куда прикреплен этот человек. Оперцентр получал все нужные данные. И уже медорганизация знала, на какой адрес идти или куда звонить чтобы найти этого человека.

- А было наоборот, когда не врачи шли за пациентами предполагаемыми, а пациенты сами шли в поликлиники, переживая, что у них есть симптомы?

- Мне кажется, эта паника позволила людям определить к какой поликлинике они прикреплены.

- Так не получается прикрепиться. Только во время кампании можно было. Сейчас у людей сложности возникают.

- Я думаю, что те люди, которые обращались в эти дни в поликлиники, все же прикрепились, если они не были прикреплены. Я сам, ночью дежурил и принимал звонки в call-centre. В оперцентр обратилась гражданка Казахстана с вопросом "что мне делать, если я не прикреплена?". Ее вопрос направили в управление здравоохранения, проблему решили. Все нормально. Так что, это даже хорошо.

- Ажиотаж вокруг коронавируса поднял количество отметившихся пациентов с бронхитом и другими респираторными заболеваниями в поликлиниках?

- У нас есть стандартные определения случаев. Это критерии исходя из которых мы определяем случаи, которые можно отнести к "подозрению на коронавирус". И одним из основных критериев является эпидемиологический анамнез. То есть человек должен был побывать в очаге инфекции – в Китае. А если человек никуда не выезжал и живет тут 10 лет, но у него симптомы похожие на коронавирус, скорей всего у него другой возбудитель болезни. Ему просто неоткуда заболеть коронавирусной инфекцией. Он не был в очаге. У нас Казахстане нет ни одного случая коронавируса. Поэтому медработники, прежде всего уточняют "были ли вы в Китае" или "были ли вы последние 14 дней (у нас инкубационный период 14 дней) где-то за границей. И если он не был, где он мог подцепить инфекцию? Это просто невозможно.

Но люди, которые поддались панике встречаются, некоторые звонят в call-centre и говорят, что у них симптомы. В call-centre просят их обратится к врачу, который назначит лечение. И все наши медработники нацелены на то, чтобы сначала уточнить эпиданамнез.

К слову, за время появления нового коронавируса в Китае. В Казахстане с подозрениями на это заболевание было госпитализировано 89 человек, 43 их них – выписаны в связи с тем, что они просто выздоровели от других инфекций.

У остальных, по предварительным данным диагноз не подтвердился. Но они находятся в стационаре, потому что получают лечение по своему основному заболеванию – ГРИПП, ОРВИ и другие заболевания. Мы к этому подходим четко, лучше перестраховаться. Пускай лучше обратившийся больной полежит в стационаре, полечится, вне зависимости от того, коронавирус это или ГРИПП. Хотя ГРИПП и корь пока пострашнее будут, чем коронавирус. Потому что летальность от кори выше, чем от коронавируса.

Кстати, если смотреть по динамике развития болезни в Китае, то сейчас у них идет замедление прироста заболеваемости. Если раньше рост шел в 2 раза, то сейчас прирост в районе 20%, и летальность становится меньше. Уже нашли определенные методы лечения, уже много вылечившихся в Китае, по сравнению с летальными случаями. Мы видим, что Китай справляется, думаю, ситуация скоро наладится и они скоро справятся с этой вспышкой.

- Чем будет заниматься штаб после того, как истерия от коронавируса пройдет?

- Работа оперцентра активизируется только тогда, когда вспышка приобретает определенные масштабы, либо это вспышка особо опасных инфекций. Рутинный надзор ведет Санэпидслужба. Пока никаких аномальных вспышек заболеваний не происходит, оперцентр отрабатывает алгоритмы и регламенты взаимодействия с другими государственными органами. Оперцентр мониторит чрезвычайные ситуации химического, биологического и радиационного характера.

- Я не помню, чтобы в Казахстане объявляли чрезвычайное положение из-за химических, биологических или радиационных угроз. Насколько нам необходим такой центр? Почему сейчас?

- Мир меняется, границы становятся невидимыми, они теряют свою четкость. А потому инфекция может перейти через границу или какой-нить будь соседней стране произошел разлив какого-то химического вещества по линии реки, или это облако химическое, которое идет на нашу территорию. Задача оперцентра отслеживать эти события, чтобы заблаговременно предупредить население, провести мероприятия по спасению людей. Мы поэтому и налаживаем взаимодействие с Комитетом по ЧС, атомной промышленности, ветеринарии и другими органами и организациями. Это нужно для того, чтобы вовремя среагировать.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!