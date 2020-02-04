Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В талых водах утопает Уральск 

Ежедневно на городские улицы выходят 260 рабочих и 90 единиц техники, среди которых 12 вакуумных машин и 8 мотопомп для откачки воды.

Фото : mgorod.kz4 февраля 2020, 16:06

Вместо морозных февральских дней в Уральске идет снег, который сменяется дождем. На улицах города образовались огромные лужи. В частном секторе талая вода начала затоплять дворы. По словам жительницы дома №11 по улице Темиртауская Александры Егузовой, вся талая вода с дороги бежит к ним во двор, сообщает zakon.kz со ссылкой mgorod.kz.

Мы во дворе выкопали яму для нового туалета, сейчас эта яма служит для нас в качестве стока. Вода бежит с дороги и через весь двор собирается в этой яме. Мы пробили специальные каналы для этого, а иначе во дворе было бы очень много воды. Вчера мы вызвали сотрудников ЧС, они приехали и посоветовали засыпать песком. Мы так и сделали, но вода смыла весь песок и все равно течет к нам во двор. Два года назад нам ремонтировали дорогу, а арыки так и не сделали и с тех пор такая проблема, - говорит Александра Егузова.

Такая же ситуация сложилась и по улицам Карбышева и Чурикова в районе второго рабочего поселка. Талая и дождевая вода скопилась прямо на проезжей части, доставляя водителям массу неудобств.

Зима в этом году, конечно, удивила нас всех. Как будто сейчас не февраль, а ноябрь. Климат меняется, видимо, с этим мы поделать ничего не можем. Коммунальные службы вроде работают, откачивают воду, ноне успевают, судя по этим лужам. Машины жалко, под водой ямы не видны, вот и едем как по минному полю, - говорит житель города Михаил.

Руководитель ТОО "Жайык Таза Кала" Ринат Нургалиев рассказал, что на протяжении нескольких дней работники предприятия работают в усиленном режиме.

Ежедневно на городские улицы выходят 260 рабочих и 90 единиц техники, среди которых 12 вакуумных машин и 8 мотопомп для откачки воды. Основная работа производится на оживленных участках, таких как проспекты Н.Назарбаева, Евразия, Абулхаир хана, улицы С.Датова, Шолохова, в поселках Деркул и Зачаганск. Работники нашего предприятия работают в круглосуточном режиме. Техники и рабочих у нас достаточно. При необходимости будем еще привлекать дополнительную технику, - сообщил Ринат Нургалиев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день коммунальные службы вывезли из города 1236 кубометров воды.

В пресс-службе ДЧС ЗКО пояснили, что также занимаются откачкой воды.

По городу работают наши сотрудники, которые выезжают откачивать воду. У нас есть спецтехника. За сегодняшний день наши сотрудники выезжали на улицы С.Датова, Шолохова, Белинского и Космонавтов, а также в поселок Деркул, - сообщили в ведомстве.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты