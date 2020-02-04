В талых водах утопает Уральск 

Ежедневно на городские улицы выходят 260 рабочих и 90 единиц техники, среди которых 12 вакуумных машин и 8 мотопомп для откачки воды.

Вместо морозных февральских дней в Уральске идет снег, который сменяется дождем. На улицах города образовались огромные лужи. В частном секторе талая вода начала затоплять дворы. По словам жительницы дома №11 по улице Темиртауская Александры Егузовой, вся талая вода с дороги бежит к ним во двор, сообщает zakon.kz со ссылкой mgorod.kz.

Мы во дворе выкопали яму для нового туалета, сейчас эта яма служит для нас в качестве стока. Вода бежит с дороги и через весь двор собирается в этой яме. Мы пробили специальные каналы для этого, а иначе во дворе было бы очень много воды. Вчера мы вызвали сотрудников ЧС, они приехали и посоветовали засыпать песком. Мы так и сделали, но вода смыла весь песок и все равно течет к нам во двор. Два года назад нам ремонтировали дорогу, а арыки так и не сделали и с тех пор такая проблема, - говорит Александра Егузова.

Такая же ситуация сложилась и по улицам Карбышева и Чурикова в районе второго рабочего поселка. Талая и дождевая вода скопилась прямо на проезжей части, доставляя водителям массу неудобств.

Зима в этом году, конечно, удивила нас всех. Как будто сейчас не февраль, а ноябрь. Климат меняется, видимо, с этим мы поделать ничего не можем. Коммунальные службы вроде работают, откачивают воду, ноне успевают, судя по этим лужам. Машины жалко, под водой ямы не видны, вот и едем как по минному полю, - говорит житель города Михаил.

Руководитель ТОО "Жайык Таза Кала" Ринат Нургалиев рассказал, что на протяжении нескольких дней работники предприятия работают в усиленном режиме.

Ежедневно на городские улицы выходят 260 рабочих и 90 единиц техники, среди которых 12 вакуумных машин и 8 мотопомп для откачки воды. Основная работа производится на оживленных участках, таких как проспекты Н.Назарбаева, Евразия, Абулхаир хана, улицы С.Датова, Шолохова, в поселках Деркул и Зачаганск. Работники нашего предприятия работают в круглосуточном режиме. Техники и рабочих у нас достаточно. При необходимости будем еще привлекать дополнительную технику, - сообщил Ринат Нургалиев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день коммунальные службы вывезли из города 1236 кубометров воды.

В пресс-службе ДЧС ЗКО пояснили, что также занимаются откачкой воды.

По городу работают наши сотрудники, которые выезжают откачивать воду. У нас есть спецтехника. За сегодняшний день наши сотрудники выезжали на улицы С.Датова, Шолохова, Белинского и Космонавтов, а также в поселок Деркул, - сообщили в ведомстве.

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