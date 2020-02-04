Новый глава полиции Алматы поделился планами

Он хочет быть открытым для населения.

29 января в ДП Алматы был назначен новый начальник - Канат Таймерденов. Сегодня, 4 февраля, на встрече с представителями СМИ он рассказал о своих планах на новом посту, передает zakon.kz.

Новый глава ДП высказал намерение быть открытым для населения. В первую очередь речь пошла об обратной связи через соцсети.

Во всех соцсетях, начиная с меня, будем регистрироваться в соцсетях. Завтра выезжаем на встречу с жителями Жетысуского района. Хочу услышать наболевшие вопросы, - сказал он.

Если будут открываться какие-то факты, имеющие отклонения, это будет решаться в рамках закона.

Затем Таймерденов перешел к криминогенной ситуации в городе.

В первую очередь, в разрезе преступности, 70 процентов у нас составляют кражи. Поэтому сейчас хотим, чтобы из 100 сотрудников Управления криминальной полиции 70 занимались раскрытием краж, - сказал глава алматинской полиции.

Еще одним нововведением, по его словам, будет введение системы "Поток" на всех выездах из города (Система "Поток" определяет автомобили, на которых "висят" долги по штрафам или они значатся в розыске - ред.). С акиматом по этому вопросу уже переговорили.

Но в первую очередь Канат Таймерденов хочет повысить доверие населения к полиции.

Прежде всего, хотим поднять доверие населения - главная задача. С жителями каждого района буду встречаться, - сказал он.

Он добавил, что не хочет ставить глобальные цели на незримое будущее. А намерен ставить и решать задачи на определенные промежутки времени.

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