Казахстан определил пять стран для экспорта

Мы помогаем нашим предпринимателям - Султанов.

Чаще всего потребители в Казахстане жалуются на сферу розничной торговли, в том числе речь идет и об интернет-торговли. Об этом на коллегии рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

- Сегодня общество обеспокоено качеством товаров на внутреннем рынке. Этому свидетельствует поступившее 6 031 обращение. Из них: на горячую линию - 3 816; устных обращений - 1 245; письменных – 970. Проведя соответствующий анализ, мы определили, что наибольшее количество нарушений прав потребителей приходится на сферы розничной торговли (в том числе интернет-торговля) – 3536 обращений, ЖКХ – 1 124 и предоставления бытовых услуг – 607 жалоб. Кроме того, ни для кого не секрет, что по отдельным товарам, работам и услугам отсутствуют или морально устарели национальные стандарты, что создает потенциальную угрозу здоровью граждан, - сообщил Султанов и добавил, что риск уже снижен, ведь министерство торговли в 2019 году разработало 1 000 новых национальных стандартов и в ближайшие 3 года разработает еще 1 500 стандартов.

Кроме того, в масштабах ЕАЭС его ведомством обеспечено принятие 48 техрегламентов, из которых 42 вступили в силу. В планах – создание международно признанную систему тестирования и сертификации продукции. По мнению Султанова, бизнес изначально должен производить товары с ориентацией на международные рынки, исключая проблему низкого качества товара, плохой упаковки и ограниченного объема поставок.

- Товар, произведенный по самым лучшим стандартам, конкурентен по определению, - добавил он. - Уже сегодня в рамках поддержки экспортеров мы помогаем со сбором информации по системам технического регулирования зарубежных рынков.

Министерством определены 5 приоритетных стран экспорта: КНР, ОАЭ, Турция, Иран, Германия. По ним подготовлены страновые обзоры, а также алгоритмы обеспечения соответствия казахстанской продукции всем требованиям рынка.

Мы помогаем нашим предпринимателям и с переводом необходимых документов при выходе на экспорт. Например, на китайский и английский языки переведены 2 технических регламента ЕАЭС (требования к безопасности продукции) и 16 ГОСТов (межгосударственный стандарт устанавливающий требования к качеству продукции) на пищевую и молочную продукцию. Дело в том, что условием на торговлю сухим верблюжьим и кобыльим молоком в Китае является предоставление в Национальную комиссию здравоохранения КНР документов, по которым работают казахстанские товаропроизводители, - сказал министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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