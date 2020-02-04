Как Минторговли будет бороться с теневой экономикой

Разрабатываемые нами меры по внутренней торговле позволят "обелить" торговлю на 40% к 2025 году, что обеспечит дополнительный объем налоговых поступлений в размере 470,5 млрд тенге в год - Султанов.

Объем теневой экономики Казахстана составляет 617 млрд тенге. К 2025 году эта сумма увеличится до 1,2 трлн тенге. Такие данные сегодня на коллегии привел министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня объем потерь бюджета от теневой экономики составляет 617 млрд тенге, в ценах 2025 года это составит порядка 1,2 трлн тенге. Разрабатываемые нами меры по внутренней торговле позволят "обелить" торговлю на 40% к 2025 году, что обеспечит дополнительный объем налоговых поступлений в размере 470,5 млрд тенге в год. Ключевым фактором успеха отечественного производителя является развитый внутренний рынок, - сказал Султанов.

Он видит потенциал развития межрегиональной внутренней торговли услугами через создание сервисных кластеров в регионах Казахстана для удовлетворения нужд всей страны.

Еще один потенциал во внутренней торговле – развитие приграничных регионов.

В период до 2030 года ожидается значительный рост населения в южных регионах Казахстана (Алматы, Шымкент, Жамбылская область), а также крупных агломераций Узбекистана и Кыргызстана (Ташкент, Бишкек). При этом в среднесрочной перспективе до 2025 года в данном микрорегионе ожидается рост спроса на товары широкого потребления. Центрами формирования центральноазиатских "торговых колец" станут Алматы и Ташкент, как наиболее активные в экономическом плане и наиболее густонаселенные города. При этом также отмечается географическая близость к Ташкенту города Шымкента – третьего города республиканского значения, население которого к 2030 году составит ориентировочно 2,3 млн человек, - сообщил министр.

В этой связи его ведомством будут разработаны системные меры по повышению доступа отечественных товаропроизводителей к рынкам сбыта и торговым сетям, будет увеличена торговая площадь современного формата, развиваться мобильная и биржевая торговля.

По его словам, реализация вышеприведенных мер обеспечит ежегодный пятипроцентный прирост торговли и приведет к увеличению количества субъектов МСБ на 10%.

Вместе с тем мы сможем увеличить обеспеченность торговыми площадями до 1000 кв. метров на 1 тыс. человек. Кроме того, планируется создание в Казахстане сети оптово-распределительных центров и агрологистических центров, которые позволят оптимизировать цепочку поставок продукции от производителя до потребителя, создадут необходимые условия для хранения и эффективного распределения продукции, - продолжил министр.

Для успешной реализации этих проектов с декабря 2019 года ведется совместная работа по заключению соглашения с Азиатским банком развития, который окажет техническую помощь по строительству и развитию. Также будет создана сеть распределительных центров для оптимизации логистики торговых сетей Казахстана, что позволит снизить стоимость и сроки доставки товаров по всему Казахстану. Это, в свою очередь, позволит торговым сетям открыть новые магазины и рабочие места.

От создания товаропроводящей системы мы ожидаем множество положительных эффектов, как для экономики в целом, так и для каждого жителя страны. Это обеспечит 5% прирост ВВП к 2025 году, приведет к сокращению потерь продовольственной продукции при транспортировке и хранении в 2 раза, что позволит увеличить доход фермеров как минимум на 50,6 млрд тенге в год, - добавил он.

Кроме того, ожидается создание 60 тыс. новых рабочих мест, открытие порядка 50 тыс. новых магазинов и увеличение доли цивилизованной розничной торговли с 31% до 50%.

По его мнению, для каждого потребителя это приведет к снижению цен на продтовары за счет сокращения торговой наценки по 50 социально-значимым товарам до 3-5%.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!