Украинский депутат назвал премьера "гомиком" в переписке

Кива вел переписку на смартфоне с контактом "Жирик… Владимир Вольфович".

Депутата Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИАНовости.

Кива вел переписку на смартфоне с контактом "Жирик… Владимир Вольфович" во время заседания Рады 4 февраля. Как следует из опубликованной видеозаписи, Жириновский написал ему накануне с вопросом: "Набирал?" Украинский депутат спросил, как здоровье российского коллеги, и попросил перезвонить, "когда будет возможность".

Далее Кива набрал следующее сообщение: "В Раду пришел гомик-премьер со своим п***рским правительством, страну, сука, про**али, и с этими п***рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету". После этого он перечитал сообщение, почесал голову и заблокировал телефон.

В разговоре с журналистом Telegram-канала PavlovskyNews Кива сначала пытался отшутиться, сказав, что переписывался с Дедом Морозом.

На вопрос, почему он ведет переписку с депутатом Госдумы, он ответил: "А в чем проблема? Мы же стараемся как-то найти компромиссы и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территорию и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа".

Кива сообщил, что знаком с Жириновским с 2015 года, но дистанционно, поскольку "в Россию невъездной".

В ноябре Кива пригрозил отрезать голову прохожему за вопрос о джипах и охране.

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