Сколько Казахстан тратит на оборону 

В 2019 году из республиканского бюджета на оборону было выделено 709,9 миллиарда тенге.

В 2019 году расходы государственного бюджета, направленные на оборону, увеличились на 36,3% и составили 738,7 млрд тг. Подобный рост является максимальным за последние пять лет. Доля расходов на оборону от общей суммы затрат госбюджета увеличилась с 4,8% в 2018 году до 5,5% в 2019, сообщает zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

Для сравнения: в 2018 году расходы госбюджета на оборону составляли 542,1 млрд тг, при росте на 19,8% за год.

Из республиканского бюджета на оборону было выделено 709,9 млрд тг, или 96,1% от расходов госбюджета на эту сферу. При этом в 2020 году планируется сокращение затрат на оборону из республиканского бюджета. Так, согласно закону "О республиканском бюджете на 2020–2022 годы", затраты на оборону в 2020 году составят 681,8 млрд тг, в 2021-м — 761,6 млрд тг, в 2022-м — 789,7 млрд тг.

Вместе с тем растут и инвестиции в секторе. За январь–декабрь 2019 года капитальные инвестиции в государственное управление, оборону и обязательное социальное обеспечение выросли на 8,6% к прошлогодним показателям и достигли 58,9 млрд тг. В соответствующем периоде прошлого года сумма инвестиций составила 54,3 млрд тг, увеличившись на 8,4% за год.

В региональном разрезе наибольшая сумма инвестиций в государственное управление, оборону и обязательное социальное обеспечение приходится на Туркестанскую область: 22,9 млрд тг, или 38,9% от общей суммы инвестиций в эту сферу. Второе и третье место занимают Атырауская область (6,6 млрд тг) и Нур-Султан (6,3 млрд тг).

В ТОП-5 также вошли Карагандинская и Алматинская области, где суммы вливаний составили 5,7 млрд и 4,9 млрд тг соответственно. Вышеперечисленные пять регионов консолидируют 79% инвестиций по РК, направленных в сферу государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!