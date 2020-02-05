Казахстанка привлечет внимание к проблемам экологии на Miss Eco International

Казахстан впервые примет участие в данном конкурсе.

Казахстанка Дидар Атмаджа заявит об экологических проблемах в Казахстане на международном конкурсе Miss Eco International 2020, который пройдет в Египте с 23 марта по 11 апреля, передает zakon.kz.

Казахстан впервые принимает участие в данном конкурсе. Дебютанткой станет вице-мисс Алматы-2018, Мисс фотогеничность и победительница конкурса талантов Miss Asia pacific International 2018 Дидар (Даша) Атмаджа.

Конкурс связан с экологией, готовлю сейчас экологический проект. В этот раз еду на конкурс сама, написала организаторам, поинтересовалась о возможности моего участия, они выслали приглашение, - рассказала нам девушка.

Основная миссия конкурса - привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды. Победительница конкурса в течение года участвует в различных экологических акциях по всему миру, вносит посильную лепту в решение экологических проблем.

Это было хорошо обдуманное и взвешенное решение, потому что вопрос экологии в нашей стране очень актуален. Загрязнение воздуха и воды, переработка пластика, вопрос Аральского моря… Мы стремимся в будущее, но для того, чтобы его достигнуть, мы должны начать уважать природу. В течение этого года, до и после конкурса Miss Eco International 2020, я планирую привлечь внимание к проблемам экологии в нашей стране и как-то повлиять на этот вопрос. Надеюсь на вашу поддержку, - написала девушка в своем Instagram.

Действующая Miss Eco International Сухейн Киприани (Suheyn Cipriani) из Маврикия участвует в экологической акции

Уже известно, что на Miss Eco International 2020 заявлены участницы из США, Украины, Японии, Албании, Великобритании, Нидерландов, Индии, Коста-Рики, Австралии, Арубы, Сингапура, Нигерии и других стран.

Подготовил Альберт Ахметов

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