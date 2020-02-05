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Дети Розы Рымбаевой сделали заявления

У Али и Мади есть новости.

Фото : Instagram5 февраля 2020, 11:01

Карьера сыновей Народной артистки РК Розы Рымбаевой идет в гору. Но время идет, и все в этой жизни меняется. Али Окапов завершил сотрудничество со своим концертным директором, а Мади Рымбаев сообщил, что боится очернить имя мамы, передает zakon.kz.

Говоря о завершении сотрудничества с Ерланом Алимовым, Али Окапов подчеркнул, что это были волшебные 8 лет.

За это время мы сделали друг друга. Наш тандем действительно доказал и изменил многое. Теперь пора лучшему директору стать лучшим продюсером. Успехов тебе и твоей семье и огромное человеческое спасибо за все, - написал Али Окапов в Instagram.

Сам Ерлан также посвятил Али трогательный пост с архивными совместными фото.

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Это были незабываемые 8 лет!!! Удачи тебе в будущем Лучший артист. Пора двигаться дальше!!!

Публикация от Erlan Alimov | TREND ent. (@erlan_alimov) 4 Фев 2020 в 8:07 PST

Это были незабываемые 8 лет. Удачи тебе в будущем, лучший артист. Пора двигаться дальше, - написал Алимов.

В свою очередь Мади Рымбаев дал интервью каналу TalkLike, где ответил на вопрос об учебе и жизненных ценностях.

На данный момент учеба — моя самая главная забота. Если я получу плохую оценку, обо мне начнут нехорошо отзываться. Люди станут некорректно высказываться, рассказывая друг другу о том, как плохо учиться сын Розы Рымбаевой. Поэтому я не даю повод для слухов, учусь хорошо, чтобы не очернить имя матери. Мои самые главные жизненные ценности: не грубить, не шептаться за спинами других людей. У меня должен быть свой стиль. Я уделяю мелочам большое внимание, - сказал Мади Рымбаев.


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