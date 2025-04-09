Сыновья Розы Рымбаевой вновь порадовали поклонников

Подписчики расхвалили казахстанских исполнителей Али Окапова и Мади Рымбаева после выхода клипа на их новую песню, сообщает Zakon.kz.

Новостью о скором выходе новой песни сыновья известной эстрадной певицы Розы Рымбаевой обрадовали своих фанатов 1 апреля 2025 года.

Два дня назад Али и Мади сообщили о выходе в свет клипа:

"Премьера! Наш клип на песню "Ainalaiyn" уже в Youtube! Ждем ваши реакции, комментарии и, конечно, надеемся на поддержку!"

Сегодня, 9 апреля, артисты поблагодарили девушку, которая снялась в их клипе, а также показали backstage с его съемок.

Подписчикам понравились и клип, и песня двух братьев:

"Прекрасно, круто!"

"Алишка и Мадишка".

"Пусть и Мади встретит хорошую девушку. Молодцы".

"Али и Мади настоящие профессиональные музыканты, настоящие певцы. Все круто".

Полная версия клипа

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