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"Сюрприз" для грабителей: хозяева квартиры избили домушников в подъезде

В комментариях к распространяемому видео утверждается, что попытка грабежа случилась в микрорайоне "Нурсая".

Фото : скрин с видео5 февраля 2020, 11:35

В социальных сетях разлетелась запись с камеры видеонаблюдения в одном из домов Атырау, сообщает zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

На кадрах отчетливо видно, как женщина открывает дверь в квартиру, в это время по лестнице спускается некий мужчина, который, преодолев ее слабое сопротивление, следом за ней проникает в дом. Ему помогает сообщник, поднимавшийся за женщиной.

Секунду спустя грабителей уже выталкивает из квартиры мужчина, ему помогают домочадцы, начинается потасовка. Один из преступников убегает сразу, второй с трудом отбился и тоже убежал. Судя по дате, это произошло 3 февраля.

Факт попытки грабежа зарегистрирован, ведется досудебное производство", - комментирует данное видео представитель местной областной полиции в чат-канале Telegram "Акимат Атырауской области".


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