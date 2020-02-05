За рекламу лотерей в Instagram могут начать наказывать
Проводимые на сегодняшний день лотереи среди блогеров нельзя называть таким термином и реклама таких мероприятий будет преследоваться законом.
Фото : gruzdevv.ru5 февраля 2020, 12:41
В законопроекте по вопросам лотерей и лотерейной деятельности планируют законодательно запретить проводить лотереи в Instagram. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент zakon.kz.
В проекте закона о лотереи и лотерейной деятельности. Любые игры, которые проводятся без оператора лотереи (Оператор АО "Сәтті жұлдыз"), без договора по проведению подобной лотереи с оператором лотереи считаются не законными и не считаются лотереей, — сообщила Раимкулова.
Она добавила, что проводимые на сегодняшний день лотереи среди блогеров нельзя называть таким термином и реклама таких мероприятий будет преследоваться законом.
Законом нельзя называть это лотереей, то есть, реклама тех мероприятий, которые будут называться лотереей, но не является таковой, будет преследоваться и наказываться. Розыгрыши не должны называться лотереями. Это совсем другое понятие, — подчеркнула министр.
В то же время глава Минкультуры и спорта уточнила, что есть признаки лотерейной деятельности и не лотереи.
Основной признак, если есть оператор лотереи и есть участник лотереи, который вкладывает деньги. Эти деньги аккумулируются и разыгрываются по аппаратному комплексу и эти средства, которые собраны от участника кто-то выигрывает. Если этих признаков нет , то это не признается лотереей, — объяснила Актоты Раимкулова.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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