Около 4 тысяч особенных детей получат медпомощь в рамках проекта Самрук-Казына "Қамқорлық"

"Самрук-Казына" реализует программу "Қамқорлық" совместно с Фондом Первого Президента.

Генеральный директор Фонда "Samruk-Kazyna Trust" Дияс Азбергенов рассказал о перспективах сотрудничества в рамках подписанного в январе меморандума между "Самрук-Казына" и Фондом Первого президента по программе "Қамқорлық" и о необходимости этого социального проекта, передает корреспондент zakon.kz.

Проект "Қамқорлық" начат еще в 2019 году по поручению Елбасы. За это время проведена огромная работа всех заинтересованных сторон. Определены регионы, потребность и инфраструктура, - сказал Азбергенов на брифинге.

По его словам, для программы на сегодня отобраны 8 регионов. Это Жамбылская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская области и город Нур-Султан.

Глава Фонда "Samruk-Kazyna Trust" особенно отметил значимость проекта для нуждаются в реабилитации детей.

Мы считаем, что инициатива "Қамқорлық" - это масштабный, страновой и важный проект. Это необходимая и своевременная мера. Сегодня в Казахстане более 19 тысяч детей с диагнозом ДЦП, которые нуждаются в медицинской реабилитации и около 153 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, которые также нуждаются в коррекционном образовании. В рамках меморандума будет открыто 8 реабилитационных центров и 8 кабинетов поддержки инклюзии. Ежегодный планируемый охват реабилитационными центрами - 4 тысяч детей, а кабинеты инклюзии смогут охватить около 120 детей в год, - указал он.

Новые реабилитационные центры и кабинеты поддержки инклюзии будут открыты на базе действующих больниц, поликлиник и общеобразовательных школ.

Тем временем реализация программы "Қамқорлық" является ярким примером трехстороннего сотрудничества. Фонд Первого Президента Казахстана организует обучение свыше 170 специалистов и повышение квалификации для 49 реабилитологов для открытия данных центров. Оборудование и оснащение обеспечит "Самрук-Казына".

- Так, акиматы предоставят в безвозмездное пользование помещения, при необходимости сделают ремонт. Фонд Первого Президента займется обучением специалистов и повышением их квалификации. А "Самрук-Казына" оснастит новые центры необходимым оборудованием и материалами. Благодаря такому сотрудничеству, дети смогут получить доступ к качественной и своевременной реабилитации и коррекции. Таким образом подписание меморандума между Фондом Первого Президента и "Самрук-Казына" является следствием объединения усилий для оказания помощи регионам, - подчеркнул Азбергенов.

В целом, по итогам 2019 года Фондом "Samruk-Kazyna Trust" реализовано 39 социально-значимых проектов в области благотворительности от группы компаний Фонда "Самрук-Казына". Общий охват составил более 390 тысяч человек. По сравнению с 2018 годом количество казахстанцев, получивших благотворительную помощь, увеличилось на 40 тысяч. Так, в сфере здравоохранения в 2019 году реализовано 4 проекта, в сфере образования и профориентации - 13 проектов. Также была продолжена реализация проекта по социальному предпринимательству "Әрекет".

В 2020 году планируется продолжить реализацию традиционных проектов - "Медицинский поезд", "Юные таланты", "Жеңіс", а также реализовать ряд новых проектов".

Оксана Скибан, Нур-Султан

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