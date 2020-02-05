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Сексуальная звезда Instagram приготовила для болельщиков сюрприз

Горячая девушка не любит носить много одежды, и предпочитает фотографироваться практически без нее.

Фото : Instagram5 февраля 2020, 12:47

27-летняя красотка Келли Кэй бурно отметила свое освобождение из тюрьмы после ее неудачной попытки выбежать почти голой на поле во время финального матча Национальной футбольной лиги между "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско-49" и пообещала болельщикам устроить новые горячие акции, передает zakon.kz.

Подробные кадры своего задержания на стадионе девушка опубликовала в Instagram показав, что было дальше.

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Do what you want, when you want, life’s too short to have regrets ☄️ Thanks @nfl for having me ‼️???? @vitalystreaking

Публикация от Kelly Kay (@kellykay) 3 Фев 2020 в 11:55 PST

Журналисты The Sun выяснили, что Кэй отметила освобождение в ночном клубе, где была до 5 утра.

Мы завоевываем мир. Просто знайте, что 2020-й – это наш год. Жду не дождусь, чтобы показать, ребята, что еще мы для вас приготовили, – сообщила изданию Келли .

Добавим, что горячая девушка не любит носить много одежды, и предпочитает фотографироваться практически без нее.

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Injured but make it cute ????????‍♀️????

Публикация от Kelly Kay (@kellykay) 28 Янв 2020 в 8:55 PST

Келли Кэй входит в команду YouTube-канала Vitaly Uncensored, специализирующегося на эротических пранках. Самая известная акция канала – забег Кинси Волански, подруги создателя Виталия Здоровецкого, на финале Лиги чемпионов УЕФА-2019 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". За сутки на Instagram Волански подписались более 2 млн человек.


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