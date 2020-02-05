Казахстанским школьникам могут запретить пользоваться смартфоном

По информации депутатов, зависимость от смартфонов у детей ведет к схожим изменениям после черепно-мозговой травмы и ранней стадии деменции.

Необходимо изучить возможности ограничения времени доступа к онлайн-играм в будние и выходные дни детям до 16 лет посредством идентификации пользователей на игровых платформах, а также запретить доступ в интернет-кафе в будние дни для детей, сказала на пленарном заседании депутат Мажилиса Майра Айсина, передает корреспондент zakon.kz.

Растущая зависимость от смартфонов, планшетов и другой цифровой техники, отсутствие навыков у детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на соцсети или онлайн-игры, ведут к изменениям, схожих с изменениями после черепно-мозговой травмы и ранней стадии деменции, — сказала Айсина в депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана.

По ее словам, во многих странах сегодня действует решение - фильтровать информацию, введен запрет на использование гаджетов в учебных заведениях в Германии, Франции и во многих других странах, в том числе странах постсоветского пространства.

По мнению депутатов во избежании формирования искаженных социальных ориентаций у детей данный вопрос требует от заинтересованных министерств в Казахстане всестороннего анализа текущей ситуации, а также эффективной и действенной реализации закона "О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию".

Правительству необходимо принять дополнительные системные меры технических мероприятий по обеспечению максимальной безопасности детей в Интернете и фильтрацию информацию. Изучить такие возможности, как ограничение времени доступа к онлайн-играм в будние и выходные дни детям до 16 лет посредством идентификации пользователей на игровых платформах. Запрещение в интернет-кафе в будние дни для детей доступа в сеть для видеоигр, запрещение использования смартфонов и планшетов во время учебы в школе, — заявила Майра Айсина.

Она напомнила, что программа родительский контроль может использоваться для мониторинга действий ребенка в сети.

Установка функции безопасный поиск позволяет ограничить доступ к нежелательному контенту. Данная функция позволит заблокировать запросы сомнительного характера в поисковых системах Google, Яндекс, — заключила депутат Мажилиса.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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