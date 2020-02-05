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Еще восемь казахстанцев эвакуированы из Ухани

Перед посадкой граждане Казахстана прошли дополнительную медицинскую проверку.

Фото : rbk.ru5 февраля 2020, 14:35

Восемь казахстанцев эвакуированы из Ухани в Россию и Узбекистан, передает zakon.kz.

По просьбе казахстанской стороны сегодня ночью из китайского города Ухань на специальных бортах России и Узбекистана были эвакуированы еще восемь наших граждан. Пять наших граждан будут находиться в Ташкенте под двухнедельным наблюдением врачей, а остальные трое - под наблюдением в Тюмени, - отметили в пресс-службе МИД РК.

Среди эвакуированных также есть студент первого курса Университета Яньцзы, ранее не выпущенный эпидемиологическими службами КНР из-за температуры.

Перед посадкой граждане Казахстана прошли дополнительную медицинскую проверку и среди них не было выявлено лиц с повышенной температурой или симптомами коронавируса.

3 февраля Казахстан эвакуировал из Ухани 83 граждан, в том числе 80 студентов.


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