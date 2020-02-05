Алматинцев предупредили о мошенниках, ходящих по квартирам 

Имеются факты, когда жителей обманным путем понуждали менять счетчики, раньше установленных сроков, грозя штрафами и другими санкциями.

В январе были зафиксированы случаи, когда жителям Алматы неизвестные лица, представляясь сотрудниками коммунального предприятия, предлагают взять в их квартирах и домах водопроводную воду на анализ, на месте проводят якобы экспресс анализ воды, а потом настойчиво предлагают купить различные виды приспособлений, якобы позволяющие экономить воду или дорогостоящие фильтры, сообщает zakon.kz.

Имеются факты, когда жителей обманным путем понуждали менять счетчики, раньше установленных сроков, грозя штрафами и другими санкциями. Подобные предложения распространяются путём телефонных звонков от коммерческих компаний или просто визита в квартиру без предварительного предупреждения. ГКП "Алматы Су" сообщили, что сотрудники предприятий водопроводно-канализационного хозяйства города не производят поквартирный обход и обзвон жителей, не предлагают и не устанавливают какие-либо приспособления, насадки на смесители, счетчики и бытовые фильтры для очистки питьевой воды. Единственным представителем предприятия, который непосредственно контактирует с жителями это контролер, который занимаются только фиксацией показаний приборов, разноской уведомлений или других официальных документов, либо выезжают только по предварительной заявке самих потребителей.

Узнать срок очередной поверки счетчиков и передать показания возможно через мобильные приложения "Личный кабинет Алматы Су" и "личный кабинет АО "Алсеко". Для поддержки потребителей по вопросам холодной воды и канализации функционирует единый телефон дозвона +7 727 3777 444. По всем спорным вопросам и фактам коррупционного характера потребители необходимо обратиться по телефонам доверия ГКП "Алматы Су" 245-95-28, 227-60-24, 8 702-100-27-65, - говорится в сообщении.

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